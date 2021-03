Coaliciones viven en una ficción

*Quieren “pluris” pero sin respetar requisitos: HRB

Por: Martha Medina

Algunos partidos políticos podrán asegurar que cumplen con la ley en lo que se refiere a las listas para las diputaciones de representación proporcional, pero la Constitución del Estado es muy clara respecto a los requisitos que deberán cumplir para ello y que al participar en coalición dejaron de lado, señaló el abogado Hugo Rosales Badillo, al considerar lamentable que los asesores jurídicos no hayan leído bien estas disposiciones.

Al referirse a los comentarios de un integrante del PRI sobre este asunto, Rosales Badillo manifestó que podrá asegurar que cumple con la ley, pero reiteró que el artículo 68 de la Constitución local establece como requisito para presentar lista plurinominal que tengan cuando menos 11 distritos de mayoría, para recordar que “ningún partido, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni tampoco Morena o MC, en las dos alianzas que juegan tanto la derecha como la izquierda, tienen 11 distritos”, dijo.

Manifestó que se trata de partidos que quieren que se juegue una ficción, o que se tome la alianza como si fuera un partido político; una alianza no es un partido político, se hace para participar en un proceso electoral y se extingue una vez terminado, para manifestar que los diputados plurinominales se dan a los partidos políticos, además de recordar que cada estado tiene sus leyes.

Por lo cual Durango en su Constitución establece que si un partido quiere diputados plurinominales debe jugar 11 distritos, aunque sí puede jugar alianzas en elección de gobernador, de alcaldes, pero en la de diputados locales se debe cuidar que la participación sea con 11 diputados de mayoría, pues de lo contrario no tendrá derecho a que le den diputados plurinominales.

“Se lo voy a explicar a la gente, en cada distrito de los 15 que forman el Congreso ellos se juntaron, PRI, PAN y PRD, para agarrarnos a golpes a un solo partido, Morena y PT también porque es una pelea, cuando esta termina, entonces piden diputados plurinominales, pero son para los que jugaron solos”, dijo Rosales Badillo.

Recordó que estas diputaciones son un premio para los partidos que van solos y en base a los votos, pues no son para la pandilla, para quienes se juntan para ganar un distrito de mayoría, pues si hubieran querido diputados plurinominales no hubieran jugado una alianza total, sino parcial.

“Se los comento porque recordemos en el 2010 el PAN nada más tuvo dos diputados plurinominales y el PT uno, pero analicemos convenio de coalición, fue parcial, el PRI jugó con 12 diputados de mayoría, porque en ese tiempo eran 30 legisladores, y realizó una coalición parcial para otros 5 distritos de mayoría, para tener acceso a legisladores de representación proporcional”, aclaró.

“Hugo Rosales no tiene la culpa que no cuenten con abogados versados en materia electoral o que se hayan ido como gordos en tobogán a querer ganar todos los distritos, juntándose PRI, PAN y PRD y que no hayan visto el artículo 68 de la ley”, dijo, al manifestar que el problema no lo tienen con él, sino con la Constitución.