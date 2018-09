Cocinero español José Andrés pública libro sobre ayuda a P.Rico tras huracán

San Juan, 5 sep (EFE).- El cocinero español José Andrés publicará el 11 de septiembre el libro “We fed an island: The true story or rebuilding Puerto Rico, One meal at a time” (“Nosotros alimentamos la isla: la verdadera historia de la reconstrucción de Puerto Rico, una comida a la vez”) en el que detalla como ayudó tras el paso del huracán María sirviendo 3,6 millones de comidas.

Publicada por Ecco -integrada en Harper Collins-, la editorial de su compañero de profesión recientemente fallecido Anthony Bourdain, el volumen detalla como “ayudó de la única forma que supo, alimentando” a los afectados mediante la activación de cocinas comunitarias en las distintas localidades de la isla.

Además ofrece, a su vez, sugerencias de como afrontar una crisis similar en el futuro.

En un comunicado difundido hoy por la editorial Harper Collins, se recuerda que José Andrés llegó a Puerto Rico cuatro días después del huracán María y junto al cocinero local José Enrique, en su restaurante maltrecho por el huracán en San Juan, comenzaron a elaborar las comidas.

El paso del huracán por la isla, del que se cumplirá un año el próximo 20 de septiembre, devastó la isla, tumbó su sistema eléctrico, destruyó una buena parte de las telecomunicaciones y causó la muerte, en hechos relacionados con el ciclón, a 2.975 personas.

El libro cuenta con prologo de Lin-Manuel Miranda, creador y protagonista del exitoso musical “Hamilton”, y su padre Luis A. Miranda, y está coescrito junto al periodista Richard Wolffe.

Avanzado septiembre se prevé que salga publicado en español.

El volumen, agrega el comunicado, “describe emotivamente como una red de cocinas comunitarias activaron el verdadero cambio” tras el paso del huracán y es un ejemplo de “esperanza ante los desastres”.

La recaudación de la venta del libro será donada a La organización sin fines de lucro “World Central Kitchen”, del cocinero español para ayudar a Puerto Rico y otros países que se pudieran encontrar en la misma situación.

José Andrés tiene además previsto realizar una gira para presentar el libro que le llevará el 11 de septiembre a Nueva York, el 14 a Washington DC, el 17 a San Francisco, el 19 a Los Angeles, el 24 a Miami y el 27 de octubre a Chicago. EFE