Coface: Latinoamérica crecerá un 2,4 % en 2018, pero hay riesgos a la baja

París, 24 may (EFE).- La economía latinoamericana tendrá este año un importante repunte, con un crecimiento del 2,4 % después del 1,1 % de 2017, según Coface, que no obstante advierte del riesgo de una revisión a la baja por las incertidumbres políticas que se ciernen, en particular por las elecciones en México y Brasil.

En un informe dedicado a la región publicado hoy, esta agencia francesa de créditos a la exportación subraya que los comicios organizados en esos dos países se van a desarrollar en “un contexto político hostil”.

Esas convocatorias están marcadas por “una insatisfacción general de la población con los partidos políticos tradicionales”, lo que “crea oportunidades para los candidatos externos”, que ha dado lugar a que muchos de ellos estén poniendo el acento en la lucha contra la corrupción, según esa agencia.

En el caso de México, Coface hace notar que el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador aparece destacado en cabeza en los sondeos y recuerda que “históricamente se ha posicionado contra las inversiones privadas y por las industrias, tradicionalmente bajo el control del Estado”.

No obstante, añade que “la divergencia ideológica” de López Obrador con sus aliados políticos podría obstaculizar su capacidad para formar una coalición fuerte y para obtener el apoyo del Congreso mexicano.

Por lo que respecta a Brasil, señala que aunque la insatisfacción hacia los partidos tradicionales ha ganado terreno, “paradójicamente” el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es el favorito para ganar las presidenciales pese a su condena por blanqueo y corrupción.

Coface indica que Lula no debería poder concurrir en los comicios por su condena a causa de la ley electoral y en ese caso quien tiene todas las opciones de ganar, según las encuestas, es Jair Bolsonaro, un personaje que califica de “controvertido”.

También recuerda que el riesgo político ya ha tenido un impacto sobre el crecimiento económico en Latinoamérica en los últimos años, y pone el ejemplo del escándalo de corrupción por la operación “Lava Jato”, que “contribuyó” a agravar la recesión en Brasil. EFE