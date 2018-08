Colapsaría Pensiones en 10 años

De no tomar medidas en aportaciones no habrá recurso para pagar

Por: Denice Ramírez

Es necesario que se empiecen a tomar acciones urgentes en cuanto a la aportación que se hace para las pensiones de los trabajadores, de otra manera el sistema podría colapsar en unos 10 años, pues no se contará con el suficiente recurso para solventar los pagos, informó Francisco Esparza Hernández, titular de la Dirección de Pensiones del Estado.

Dijo que se deben tomar muy en cuenta las declaraciones que están haciendo las asociaciones nacionales de actuarios, pues son personas que conocen sobre el tema de seguridad social, y han hablado de tomar esas medidas urgentes sobre las pensiones de Durango, así como de otras entidades, pues tendrán un problema muy fuerte.

Ante ello, señaló que tanto patrón como trabajador deben tomar conciencia de que esa aportación que se hace es para tener una vida digna al momento de que ya no puede ser productivo.

Reconoció que los salarios bajos y medios no permiten que se cubran las necesidades básicas para vivir, por lo que diversos sectores siempre se encuentran endeudados, como los que pertenecen al sector educativo.

Otra cuestión que destacó es que no hay cultura del ahorro o saber administrar el dinero, “hay que pensar que siempre que voy a pedir porque no me alcanza, me estoy comiendo lo que aún no gano y puedo tener problemas”.

Esparza Hernández determinó que las pensiones que se dan en la actualidad no son suficientes, aunque a la edad de retiro la persona ya deja de realizar algunas obligaciones como los hijos y ya tienen un hogar y vehículo.

Algunas pensiones van desde 900 pesos al mes, pero explicó que son personas que se retiran a los 15 años de trabajar, sin alcanzar la edad de 50 años, para las pensiones de nuevo ingreso deberán cumplir 65 años y hacer mayores aportaciones, algo que no se debe ocultar.

Afortunadamente para Durango, indicó, ya se cuenta con la Nueva Ley de Pensiones que empezará a dar resultados a partir del próximo año, pero que de momento refleja una solución para resolver los préstamos y créditos, con la seguridad de que el trabajador tendrá capacidad de pago y sin quedarse sin dinero.

Explicó que se ha estado trabajando en la dependencia para la conformación del presupuesto del próximo año, así como otros ajustes.