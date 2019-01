“Cold War” gana el Festival Internacional de Cine en Punta del Este

Montevideo, 12 ene (EFE).- La película “Cold War”, del polaco Pawel Pawlikowski, ganó hoy el José Ignacio International Film Festival (JIIFF) que se llevó a cabo en la localidad con este nombre ubicada en Punta del Este (sureste de Uruguay) entre el 5 y el 11 de enero, informaron a Efe fuentes de la organización.



En una reñida votación, el público prefirió a la película de Pawlikowski para que se quede con el Festival y detrás de ella, por poco margen, quedó en segundo lugar Woman At War, del director islandés Benedict Erlingsso.



Protagonizada por los polacos Joanna Kulig y Tomasz Kot, Cold War presenta una historia de amor “con la Guerra Fría como telón de fondo”, según explicó la organización del JIIFF.



La película ganadora, obtuvo el premio que, en esta edición de 2019, fue creado por un artista uruguayo, Diego Farías.



El evento, que cumplió este año su novena edición, se realizó en tres lugares diferentes de este balneario, que son espacios abiertos con entrada gratuita y donde los asistentes pudieron disfrutar de visualizar películas en compañía del mar, las estrellas, o el campo.



“Nosotros consideramos que (el Festival) fue un éxito, es nuestra novena edición y sentimos que ya la gente está esperando el festival, está con ansias de que comience”, dijo a Efe la programadora del evento, Mariana Rubio.



En este sentido, Rubio explicó que el único problema que tuvieron fue el clima, ya que la primera quincena de enero en Uruguay tuvo varios días de lluvia.



Incluso, hubo alerta meteorológica para hoy (que finalmente no se concretó) pero que les hizo cambiar la fecha de la última película y finalizar el evento el pasado viernes con una doble función.



“Para nosotros el cine es una experiencia para todos en la que todo el mundo puede ser parte, tanto la comunidad local como los turistas que vengan de otras partes del mundo (…) es gratuito y esperamos que pueda seguir así. La idea es que sea abierto y que todo el mundo pueda disfrutar de esta experiencia” afirmó la programadora.



Debido a que José Ignacio es uno de los lugares más concurridos de Punta del Este, tanto por turistas uruguayos como de todas partes del mundo, las películas exhibidas contaron con subtítulos en español y en inglés.



El festival lo abrió “Cold War”, luego tocó el turno de “Woman at war”, y de “The favourite”, del cineasta griego Yorgos Lanthimos, todas ellas exhibidas en la Bajada de los Pescadores, una de las playas de José Ignacio.



Además, la película “Non Fiction”, del francés Olivier Assayas, se proyectó en una finca de la localidad de La Mallorquina y “Border”, del iraní-sueco Ali Abbasi, se exhibió en la estación de tren del Pueblo Garzón, ubicado a kilómetro y medio de José Ignacio.



El cierre del festival tuvo lugar en la Bajada de los Pescadores donde se proyectó la película de Disney, “El Regreso de Mary Poppins”, del estadounidense Rob Marshall, que fue exhibida fuera de concurso y también fue el preestreno de esta película en Uruguay. EFE



