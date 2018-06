Colombia ha abierto 688 procesos por explotación sexual de menores desde 2016

Bogotá, 26 jun (EFE).- Las autoridades de Colombia han abierto 688 procesos desde 2016 para restablecer los derechos de los menores víctimas de explotación sexual, informó hoy el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), encargado de la protección de la niñez.

“Desde 2016 y hasta mayo de 2018 se han abierto 688 procesos para restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente. En el 85 % de los casos de este tipo de violencia han sido afectadas niñas y adolescentes”, indicó la directora general de la entidad, Karen Abudinen.

En 2017, el ICBF registró que 14 menores entre los cero y los 5 años fueron víctimas de este crimen, así como 46 con edades comprendidas entre los 6 y los 11 años, y 237 que iban de los 12 a los 17 años.

“Los menores no están para complacer a nadie. Los menores son para protegerlos. La explotación sexual no es turismo, es un crimen abominable. No podemos permitir que sean esclavizados”, señaló Abudinen al lanzar la campaña “Presente contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes”.

La funcionaria recordó que la explotación sexual de menores constituye una vulneración “infame” a los derechos humanos, que destruye los sueños y las vidas, y solicitó sumar esfuerzos para erradicar esta forma de violencia.

“Nuestros niños merecen crecer sin huellas que duelan para toda la vida. A la hora de proteger a cada niño y niña de Colombia todos tenemos que ser familia. Una familia unida y solidaria. No hay excusa para hacerse el que no ve o el que no entiende, el de la vista gorda. Eso también es complicidad”, comentó la funcionaria. EFE