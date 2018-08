Colombiana Murillo gana medalla de oro en el lanzamiento de jabalina

(Actualiza con las declaraciones y más datos de Murillo)

Barranquilla (Colombia), 1 ago (EFE).- María Lucelly Murillo consiguió hoy para Colombia la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una distancia de 59 metros y 54 centímetros.

Murillo, que no partió como favorita en la prueba, se impuso en su sexto intento a la puertorriqueña Coraly Ortiz, plata en las justas de Barranquilla con una distancia de 56,27.

La presea de bronce fue para la cubana Yulenmis Aguilar, con 55,60, pese a que inició como candidata al oro al tener como mejor marca de la temporada 60,29.

La colombiana, que salió lesionada de la prueba y atendió a los periodistas sentada por el dolor, manifestó que aún no sabe qué tipo de lesión tiene pero que pese a ello está muy contenta.

“Me colocaron hielito porque me estaban esperando acá y pues como ya terminó la competencia podemos esperar un poco. Yo creo que en el cuarto lanzamiento como que sobregiré el pie y tuve un problemita en el tobillo”, destacó la colombiana, de 26 años.

Asimismo, aseguró que no se fijó en la marca de sus competidoras y que ella fue por el oro, por lo que confió en sus características y lo consiguió.

“Pues la verdad no fue nada fácil porque la de Puerto Rico la tenía muy encima, es más, hubo un lanzamiento en el que ya de primera y ella me bajó, y yo dije no, la marca no está tan alta para yo quedarme acá, yo tengo mejor marca que esa que ella hizo y yo sabía que podía lograrlo y gracias a Dios así se dio”, detalló.

Murillo le dedicó el oro a su mamá, quien está cumpliendo años hoy, y a su hijo de dos años.

Sobre su registro dijo que es muy bueno porque “la temporada la he tenido bastante bien” debido a que ha mejorado una marca que desde hace cinco años tenía “pegada” en un 56.

“Este año todo ha sido por encima de esa marca y la verdad estoy muy feliz porque gracias a Dios las cosas se pudieron dar. Felicito a mi entrenadora Yolanda Beltrán, porque hemos venido haciendo un muy buen trabajo”, agregó.

En la prueba también participaron la nicaragüense Dalila Rugama, la guatemalteca Sofía Alonso, la cubana Mailen Brooks y la jamaiquina Kateema Riettie. EFE