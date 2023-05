Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Se quedaron con las ganas quienes querían ver a Marisol Carrillo fuera de MORENA.

Finalmente trascendió lo qué pasó con aquel recurso de impugnación que promovió la diputada local Marisol Carrillo, la cual fue notificada por Morena que era expulsada de ese instituto político y privada de todos sus derechos políticos y electorales bajo esa marca, debido a que habría apoyado una candidatura distinta al morenismo en las elecciones del año pasado, sin embargo, apenas la semana pasada el Tribunal Electoral del Estado de Durango, le dio para atrás a esa resolución e instruyó a que el Movimiento de Regeneración Nacional le restituyera sus derechos, pues al parecer de los magistrados de ese órgano colegiado, no encontraron elementos suficientes como para que la acusación fuera suficiente para proceder de esa manera.

En el argumento de los magistrados Blanca Yadira Maldonado y Francisco Javier González, se revocó dicha determinación debido que el argumento eran notas periodísticas en las que aparecía la diputada local junto a un candidato que no era de su partido, para lo que se presentaron los links de esas notas como pruebas, por lo que el regidor Jorge Silverio no pudo haber acreditado los hechos, es decir, le faltaron pruebas adicionales para corroborar dichas acusaciones; por lo que al no tener elementos de prueba suficientes, se estableció que lo que hizo Marisol Carrillo, fue al amparo de su libertad de expresión, por lo que la expulsión es excesiva y fue por ese motivo que el Tribunal Electoral emitió dicha resolución.

Tras esa revocación emitida por dicho órgano colegiado en Durango a la Comisión Nacional se Honestidad y Justicia de Morena, no le quedó de otra más que acatar la resolución referida, por lo que con fecha del 28 de abril de este año, acordó restituir en el Padrón Nacional de Militantes de Morena a Marisol Carrillo, de lo que seguramente ya tomaron nota aquí en el estado, tanto Lulú García Garay, presidenta de ese instituto político y su secretario general, Otniel García Navarro, que según la información de lo que disponemos, nunca les pareció correcto el procedimiento que Jorge Silverio emprendió en contra de la legisladora morenista, pues seguramente que entienden que su salida debilitaba a su grupo parlamentario en el Congreso del Estado, algo en lo que el regidor nunca reparó.

A partir de lo anterior, queda claro que a Marisol Carrillo le terminaron haciendo lo que “El Viento a Juárez”, pues ya le restituyeron sus derechos y ello la habilita como legítima aspirante a cualquier puesto de elección popular que esté en juego el próximo año, aspiración que hasta donde sabemos tiene la diputada y no dudará en explorar esa posibilidad llegado el momento, por lo que habrá que estar atentos a las convocatorias que haga Morena en ese sentido, las cuales, no están lejos, pues el proceso electoral siguiente está a la vuelta de la esquina y ya sea que empiece en septiembre o en noviembre, más vale estar prevenidos y parece que así lo está Marisol Carrillo que junto a Sandra Amaya, son las que representan de mejor manera, el discurso y los intereses morenistas en el Congreso del Estado, por lo que no es casualidad que ambas sean aliadas.

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más





WhatsApp