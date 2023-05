Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

El reto de la fenadu “Francisco Villa” 2023…

Finalmente se dio a conocer la cartelera artística de la Feria Nacional “Francisco Villa” Durango 2023 y con ella, la apuesta del gobernador Esteban Villegas Villarreal, el cual abanderó justamente dicha presentación, misma que no se había dado a conocer con tanto tiempo de antelación a diferencia de las anteriores, por lo que sobra decir, la enorme expectativa que despertó, sin embargo, una vez que se conocieron los artistas que desfilarán tanto en la Velaria como en el Palenque, sin duda que será un evento sumamente competitivo, pues prácticamente están congregados todos los gustos musicales, desde el primero hasta el último día, por lo que en definitiva, contará con el potencial de ser una feria que tenga atracción turística y que generará una importante derrama económica.

La apuesta del gobernador no es menor, pues se trata del primer evento cultural y artístico bajo su mando, desde que asumió la máxima magistratura del estado, no por nada, el evento lleva el nombre del general Francisco Villa, un personaje icónico de Durango y particularmente de la tierra que vio nacer a quien hoy gobierna estas tierras, además de que este año, se conmemora el centenario luctuoso de este caudillo revolucionario, por lo que quienes visiten Durango del 14 al 30 de julio, sin duda que vivirán una experiencia revolucionaria y muy mexicana, por lo que no fue casualidad que el gobernador y quienes lo acompañaron en la presentación de dicha cartelera artística, fueran ataviados con indumentarias muy mexicanas, preludio de lo que se espera una vez arranque esa Feria Nacional que deberá atraer la atención de varios visitantes de estados circunvecinos primordialmente.

Como ya se externó, la cartelera está a la altura de las mejores del país, claro que no se parece a la de San Marcos, la cual cuenta con un presupuesto abismalmente diferente al de Durango y desde ahí, se entiende que no se pueda competir con esa clase de artistas, más allá de ello, por aquí desfilarán cantantes de la talla de Julión Alvarez, la Banda MS, Alejandra Guzmán, La Adictiva, Mijares y Lucero, Sin Bandera, El TRI y Carín León que en este momento están en boga musical nacional e internacional, no por nada, en la presentación de dicha cartelera que por cierto corrió a cargo de Rafael Celestino quien da vida al personaje de Pancho Villa en Durango, se contó con la presencia de medios nacionales a través de sus páginas oficiales e incluso, de medios de Sinaloa, Zacatecas y Coahuila, indicativo de la enorme expectativa que despertó el evento.

El hecho de que el gobernador, Esteban Villegas haya decidido presentar la cartelera artística bajo un marco revolucionario, con mariachi, comida mexicana, caballos, adelitas y mucho más, manda un mensaje claro y contundente de lo que él espera de esta feria, pues de igual manera, será exigente con su equipo y con los organizadores del evento, de que el mismo cumpla con las expectativas, responsabilidad que recaerá en Lauro Arce, quien por lo que se ve, no es ningún improvisado en el tema, por lo que tendrá el compromiso de organizar la mejor feria en la historia de esta entidad, recordando que el compromiso lanzado por el mandatario estatal, es que cada año, durante su sexenio, la harán aún más competitiva, por lo que nada menor será la responsabilidad que recaiga en los hombros del actual Director de Ferias y Espectáculos de Durango.

