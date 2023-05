Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

El futuro del partido verde en su coalición con Morena y el PT…

No es ningún secreto que Gerardo Villarreal ha sostenido en más de una ocasión que, el Partido Verde Ecologista de México en Durango, sigue firme para seguir su alianza con Morena y el Partido del Trabajo en el 2024, año en el que además de la Presidencia de la República aquí también se votará por senadores, diputados federales y locales, por lo que es altamente probable que el Verde demande algunos espacios, como el ir abanderando algún distrito electoral federal y que podría ser el 03, lo que sonaría absolutamente lógico, además de varios distritos electorales locales, el tema es que sus aliados se los permitan y no vaya a ver algún desacuerdo antes de tiempo que pueda lamentar esa triada partidista.

En el contexto nacional, ya pasó que el Verde solo signó alianza en la coalición “Juntos Hacemos Historia” en el Estado de México y no así en Coahuila, en donde registraron a su propio candidato, por lo que la posibilidad de que eso mismo pase en el 2024, no suena tan descabellada como pareciera o algunos quisieran verlo, aunque en los hechos, este es un instituto político que sabe mover bien sus cartas al momento de tomar decisiones y eso les ha permitido siempre caer bien parados, incluso cuando los resultados electorales no les favorecen, aún así dan la impresión de que no perdieron del todo, pues sus dirigentes son profesionales de la política y eso es una gran ventaja en tiempos en donde se deben decantar, ya sea por una unión de fuerzas o en definitiva ir solos.

Desde luego que antes de tomar decisiones, primero deberá definirse cuál de las corcholatas que buscan la candidatura presidencial sale ganadora, competencia en la que están Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, se dice que con los tres transitaría el Partido Verde, al menos eso es lo que ha comentado en algunos círculos en Durango, el propio Gerardo Villarreal, aunque es un instituto político muy camaleónico como para tomar decisiones en favor de esa marca y nada más, de ahí que no se pueda dar por sentado lo que van a hacer, pues de entrada, quieren la mayor cantidad de candidaturas posibles y segundo, que les den su lugar una vez se haya conseguido el objetivo trazado, es decir, ubicar a sus principales hombres y mujeres en puestos estratégicos del nuevo proyecto político.

Quien marcará la pauta sobre lo que hará el Verde en Durango, será justamente Gerardo Villarreal y nadie más, pues sigue contando con la venia de su dirigencia nacional, por ende, será él quien decida que nombres irán en las boletas y quien no, por lo que lo más seguro, es que sea él quien esté en las mesas de negociaciones con Lulú García Garay y Gonzalo Yañez (quien seguramente querrá ir en la fórmula al Senado), ahí es en donde se tomarán determinaciones, aunque por las señales que hasta el momento se han mandado, la alianza sigue firme en Durango, salvo que a nivel nacional, pase algo extraordinario, lo que tampoco se puede descartar y como ya se expuso, el Verde ya ha demostrado que no tiene miedo de ir solo en las boletas y es algo de lo que deberán tomar nota en Palacio Nacional, no vaya a ser que le den un aliado más a la oposición, si los acuerdos no se cumplen.

