COLUMNA SENA DE NEGROS POR: DIONEL SENA

VA EL DR ENRIQUEZ POR LA DIRIGENCIA ESTATAL DE MORENA…

Transcurridas las elecciones del pasado 5 de junio, el Dr José Ramón Enríquez Herrera sabe que debe moverse a la de ya, para tratar de hacerse del control de Morena en Durango, pues fue ese partido, el que no le permitió ir en las boletas en los citados comicios, por lo que aprovechando que viene la renovación en la dirigencia estatal de ese instituto político, todo parece indicar que está dispuesto a contender por esa oportunidad, aunque no lo haga de manera directa, quizá es por ello que el icónico “Termi”, Emmanuel Reyes, este martes oficializó que buscará dirigir a Morena en el estado, más allá de que muchos y muchas de los que aún están dirigiendo esa marca, le han mandado mensajes claros de que no es bienvenido.

Para que el Dr Enríquez pueda aparecer en las boletas por Morena en el 2024, sabe que debe tener en la dirigencia estatal a un aliado, caso contrario, buscarán cerrarle la puerta – una vez más – y eso lo sabe él mejor que nadie, por lo que su reelección como senador por Durango aún estaría en vilo, al menos por el Movimiento de Regeneración Nacional, pues se debe recordar que fueron otros los partidos políticos que lo postularon en el 2018 y de ahí tratarán de agarrarse sus detractores, para justificar un bloqueo de que regrese a ocupar una curul en la cámara alta, aunque el oftalmologo, si ese fuera el caso, buscaría alternativas legales electorales para transitar, pues sería difícil que se conforme con alguna diputación federal, lo que no deja de ser una posibilidad para él.

Desde luego que de las huestes de

José Ramón Enríquez también estaría en condiciones de levantar la mano personajes como Marisol Carrillo, la cual si bien se decantó por Esteban Villegas en la elección inmediata anterior, al parecer tiene a salvo sus derechos para contender, sin obviar que sigue siendo legisladora por Morena en el Congreso del Estado y una renuncia a ese grupo parlamentario, bien pudiera cambiar de manera sustancial la administración de la Junta de Coordinación Política en el último año legislativo, un lujo que se duda Morena se vaya a querer dar, por más que haya acuerdos “por escrito” con el resto de las fuerzas políticas ahí representadas, de ahí el que no se le pueda descartar como una aspirante seria, en caso claro de que su líder moral y político se lo pida.

Otros personajes que también pudieran incursionar en una evantura semejante, sin duda que podría ser Omar Castañeda quien en la actualidad, es diputado federal, pero no es bien visto ni por Mario Delgado y tampoco por Nacho Mier, pues su discurso anti marinista, no lo han olvidado y difícilmente le permitirían transitar, de ahí que se dude que Enríquez Herrera vaya a quemar ese cartucho de forma innecesaria. Otro de los que en su momento pudiera haber sido contemplado para un encargo semejante, es Juan Carlos Corral, el cual durante muchos años, fue incondicional y defensor de la causa del Dr, aunque en las últimas semanas se le ha visto más por una ruta independiente y alejado de esas huestes, quizá sea por ello, que la única opción disponible por ahora, será el “Termi”, por inverosímil que ello pudiera resultar.

