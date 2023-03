Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

La misión de Nacho Aguado en Durango…

Mientras que Marcelo Ebrard está haciendo lo que le toca, para conseguir hacerse de la candidatura presidencial rumbo al 2024, en Durango, hay una persona que tiene años jugándosela con él, se trata de su actual delegado de Relaciones Exteriores, Nacho Aguado, mismo que ha sabido capitalizar esa posición y no solo con resultados en esa responsabilidad de la cancillería, sino también planchándole el camino al canciller en estas tierras, generando vinculación estrecha con sectores sociales del estado y sin intermediarios, es decir, siempre ateriéndolos de manera personal y sin descuidar la responsabilidad que le han encomendado, lo que debe tener muy complacido a su líder moral, quien no lo ha dejado desprotegido en ningún momento y siempre le ha mostrado su respaldo y lealtad, no por nada la posición que hoy ostenta.

Uno de los éxitos de Nacho Aguado, es que ha sabido transitar por las difíciles aguas del morenismo de Durango, pues no se ha metido en temas intestinos que pudieran contaminarlo, por lo que no ha tenido inconveniente en sostener reuniones y diálogo, con todas las corrientes de esa fuerza electoral en la entidad e incluso con los partidos que son aliados, tal es el caso del Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y hasta Redes Sociales Progresistas, por mencionar a algunos, sin tomar partido de ninguna corriente y siempre manteniéndose neutral, pero anteponiendo en todo momento, el proyecto de Marcelo Ebrard en Durango.

Su función en la delegación de Relaciones Exteriores también ha sido notoria, pues además de tener un buen manejo de medios y una estupenda relación con reporteros y periodistas del estado, resolviendo cualquier duda que tengan y atendiendo cualquier invitación, le ha impreso una dinámica institucional, comunicando en todo momento los logros del canciller, mismo que en los últimos días, ha estado en el ojo del huracán consiguiendo logros para Palacio Nacional, por lo que el posicionamiento de Ebrard tanto en redes sociales como en el resto de los medios de comunicación, de ninguna manera es obra de la casualidad y mucho tiene que ver su actual delegado, mismo que ha sabido construir desde esa posición, de ello no hay duda.

El multicitado ha negado en más de una ocasión, estar interesado en alguna candidatura en el 2024, pues para él, lo más importante es el proyecto de Marcelo Ebrard, pues está convencido de que el país necesita un perfil como el de él, es decir, honesto, capaz, sensible a los problemas de la gente y estadista, por lo que no se ve ambicioso a los negocios y por ello, genera concordia social y conexión con todos los sectores de la sociedad, para explotar sus potencialidades, de ahí que no haya la menor duda de que pase lo que pase con Ebrard Casaubón rumbo al 2024, Nacho Aguado jugará un papel determinante en Durango, de ello no hay la menor duda.

Al tiempo…

