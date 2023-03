Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

¿A quién le va a hacer la “chamba” MC… a Morena o al PRI?

Finalmente el líder moral y político del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, tomó una de las decisiones más controversiales desde que fundó esa marca, es decir, no registrar candidatos a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, bajo el argumento de que el PRI y Morena, ya pactaron la división de esos estados, lo que los deja en una clara desventaja electoral, la cual ya quedó claro que no piensan asumir, de ahí la determinación de no registrar aspirantes y esperarse al 2024, para probar mejor suerte, algo que algunos podrán compartir y otros no tanto, pues no deja de ser una oportunidad desperdiciada de cara a la madre de todas las batallas, por más que dichos comicios luzcan por demás polarizados.

Habrá quienes vean la decisión de Movimiento Ciudadano como salomónica, pues sabe que es una batalla perdida, en donde no tiene ningún caso sacrificar a alguna de sus fichas, por más que tengan gente valiosa como Juan Zepeda, el cual fue el primero en denunciar el “contubernio” entre priistas y morenistas, que casualmente, son los dos partidos más importantes en ambas entidades federativas, por lo que habrá quienes no crean tanto en esa teoría y le apuesten más a una estrategia de no ser exhibidos en las urnas, lo cual podría mandar un mal mensaje de cara al 2024, en donde sí tienen más cuadros para ponerlos en una boleta, buscando la máxima magistratura del país, incluso pudieran ser la primera opción de quien salga herido de la carrera de las “corcholatas”.

Tanto Coahuila como el Estado de México son entidades que ya están polarizadas entre dos grandes fuerzas electorales, es decir, entre Morena y sus aliados y el PRI, PAN y PRD, de ahí que electoralmente no haya cabida para un tercero en discordia que, de aventurarse a participar, corre el riesgo de ser víctima del voto útil, por lo que sus números podrían desplomarse de forma estrepitosa, aunque no sean una mala opción para gobernar, el problema, es que ya hay otras opciones que les ganaron el terreno y que por mucho que lo recuperen la gente nunca creerá que realmente pueden ganar, de ahí que suelan apostar por una opción mucho más sólida, pues antes que nada, pondrán por encima que su sufragio haga diferencias en dichos comicios.

Desde luego que las repercusiones podrían ser ínfimas para Dante Delgado y su gente, pues primero, no gastarán recursos en una campaña perdida; segundo, no sacrificarán a ninguno de sus cuadros valiosos y; no vivirán el escarnio de haber sido coleros en una elección semejante, lo que podría reducirles su margen de maniobra al momento de “negociar” el 2024, eso lo sabe el líder moral y político de esa marca y sus más cercanos, de ahí que preferían no arriesgar nada y utilizar el argumento de un pacto entre el PRI y Morena, pronóstico que de ninguna manera es descabellado, pero de llegar a darse, tampoco debería interpretarse como un arreglo de las principales fuerzas políticas de este país, al menos no se han mandando señales de ello hasta el momento, salvo que ambas parte estén simulando.

¿Será?

