Comandante militar colombiano dice que le están cerrando espacios a “Guacho”

Bogotá, 14 jun (EFE).- El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Alberto Mejía, aseguró hoy que están “cerrándole el paso” a Walter Patricio Arizala Vernaza, alias “Guacho”, líder de una disidencia de las FARC a la que se atribuye el secuestro y asesinato de un equipo de prensa ecuatoriano en abril pasado.

“Cuando este bandido mira a su derecha, a su izquierda, al norte o al sur, ve que todos los días le capturamos miembros de sus redes, que no hay día que no le destruyamos sus laboratorios, que no hay día que no hagamos incautaciones en tierra o en mar de cocaína”, afirmó Mejía a la emisora W Radio.

Al grupo disidente de las FARC que lidera “Guacho”, que opera en el suroeste del país, en la frontera con Ecuador, se le atribuye el secuestro y posterior asesinato de un periodista, un fotógrafo y un conductor del diario El Comercio, cuyos cadáveres aún no han sido entregados.

A estos insurgentes también se les acusa de la colocación de explosivos que causaron la muerte de cuatro soldados y decenas de heridos en la provincia de Esmeraldas (Ecuador).

Asimismo, tienen secuestrados a los comerciantes ecuatorianos Vanesa Velasco Pinargote y Oscar Efrén Villacís Gómez.

“Estamos trabajando con alma, vida y sombrero. Estas misiones en las fronteras con Ecuador no solamente las vemos con visión focalizada en Nariño sino también en Putumayo. Tenemos un compromiso con nuestros hermanos de Ecuador”, dijo Mejía.

Por otra parte, las autoridades capturaron el martes a Juan Gabriel Arizala, hermano de “Guacho” cerca del caserío de Llorente, que hace parte del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

“Ve que le llegamos a su hermano, alias ‘Javier’, que era el cabecilla de confianza de este bandido y que tiene una información privilegiada que estamos seguros que, de mano de la Fiscalía, vamos a obtener rápidamente de tal forma que vamos cerrando espacios, vamos acercándonos”, concluyó el comandante de las Fuerzas Militares.

Colombia y Ecuador tienen como uno de sus principales objetivos a “Guacho” que, según las autoridades, es uno de los capos del narcotráfico en la zona de frontera. EFE