Comedor universitario reanuda servicio con apoyo de Solís Ríos

El rector de la Universidad Juárez, Rubén Solís Ríos, vio con beneplácito que la Federación Estudiantil Universitaria de Durango (FEUD) haya retomado el proyecto de apoyar, inicialmente, a más de 250 alumnos diariamente a través de la reapertura del comedor estudiantil, que da un servicio de calidad con un platillo “completo” a un costo de solo 15 pesos por persona.

Desde la semana pasada la UJED pudo, finalmente, regresar a clases presenciales después de casi dos años de no hacerlo por causa de la contingencia sanitaria ocasionada por la covid-19, pero en atención a la opinión de especialistas en el área de salud se tuvo la confianza para regresar a las aulas. Al respecto, el guía universitario resaltó el hecho de que en las diferentes escuelas y facultades de la máxima casa de estudios los alumnos guardan de manera responsable las medidas que marca la Secretaría de Salud, para evitar contagios.

“No he visto, en las visitas que hago a las unidades académicas, que un solo estudiante no use el cubrebocas durante su estancia en las aulas, y a las entradas de las escuelas hay gel antibacterial, pero también he sido insistente con los directores en el sentido de que no falte agua y jabón en los sanitarios, lo cual es suficiente, de acuerdo con la opinión de los especialistas, para tener una buena estancia en las escuelas para evitar contagiarnos…”, agregó Solís Ríos.

Y en materia de la apertura del comedor estudiantil universitario, que está ubicado en la zona sur de la ciudad, frente a la Facultad de Ciencias Exactas, enfatizó que el apoyo que se está brindando a los estudiantes es muy importante para ellos, “… porque, efectivamente, sabemos que a las aulas universitarias acuden alumnos de muy bajos recursos; el hecho de que se pueda proporcionar un desayuno a un costo simbólico es significativo”. Al conocer que son entre 250 y 300 estudiantes los beneficiados, Solís Ríos deseó que “… ojalá que esto sea aprovechado por quienes realmente lo necesitan…”.

Además, el comedor, que funciona en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, está ofreciendo el mismo servicio a personal administrativo y académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Tomando en cuenta que la matrícula de estudiantes en Durango capital es muy numerosa, el rector contempló la posibilidad de ampliar un poco más este servicio con la aportación de recursos de la Rectoría y las gestiones que haga el presidente de la FEUD, Isaac Cisneros. En el acto también estuvieron los regidores Gaby Vázquez y Raúl Medina.

