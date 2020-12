Comerciantes sin dinero para salarios y rentas

Las medidas que se aplicaron después de que Durango se ubicó de nuevo en semáforo rojo por la pandemia, durante el mes de noviembre, solamente perjudicó más a los comerciantes que se encuentran en el Centro Histórico de la ciudad, pues ya enfrentaban una situación económica complicada y ahora ya no tienen la capacidad para pagar rentas, han tenido que despedir personal, por lo cual los afectados pidieron que se les permita trabajar y que haya piso parejo para todos.

Por lo que expresaron su preocupación por la situación económica que enfrentan en estos momentos, pues coincidieron que aún enfrentan las afectaciones por la primera suspensión de actividades que se decretó a finales del mes de marzo, razón por la cual aplicar esta medida por segunda ocasión intensificó sus problemas, al grado de que ya no pueden pagar la renta de sus locales, tuvieron que despedir personal, además de que reclaman que no existe piso parejo para todos, pues mientras ellos tienen un horario limitado para abrir de lunes a viernes y tienen que cerrar durante sábado y domingo, estas disposiciones no se aplican en el caso del Excuartel Juárez, el mercado “Gómez Palacio” y los tianguis.

Elena Duéñez manifestó que ante esta situación han tratado de dialogar con las autoridades municipales para que les permitan abrir al menos durante la mañana del sábado, sin que se les autorice hasta el momento, mientras al igual que otros comerciantes observa cómo los tianguis sí se instalan para vender, como el mercado y el ex Cuartel abren sin mayor problema.

Agregó que debido a la situación económica ya tuvo que despedir personal, además de señalar que en el Centro Histórico se pueden observar muchos locales que se encuentran solos, que están en renta, cuando en años anteriores estaba todo lleno y era muy difícil conseguir un espacio; “no queremos llenarnos los bolsillos de dinero, si estamos pidiendo que nos dejen abrir los fines de semana es para poder nivelar el barco”, dijo, para luego manifestar que las autoridades les han ofrecido despensas y créditos de 2 mil a 3 mil pesos, los cuales no son suficientes para las necesidades que tienen en estos momentos y que aumentan porque no los dejan trabajar.

Para Eduardo Bernal, también comerciante, la situación en estos momentos ya es insostenible, pues debido a la falta de ventas ya no tiene recursos para pagar la renta del local en el que trabaja, al reclamar también que no existe piso parejo, pues mientras a unos les limitan horarios y días de ventas, a otros les dan la oportunidad de continuar con su trabajo sin problema.

Recordó que en todo momento han colaborado con las autoridades, aplicado todas las medidas preventivas, realizado la sanitización de los locales, repartido cubrebocas, pero ya no pueden seguir con la situación económica que tienen, además de acusar a las autoridades de crear un embudo que será muy difícil desbaratar, al concentrar a la gente en el Excuartel y el mercado, que es donde los comercios están abiertos.

Por su parte Mónica Landeros, quien tiene una tienda de regalos, dijo que la situación es muy difícil en estos momentos, después de permanecer más de 7 meses con ventas tan bajas, pues los cierres que se han decretado les han pegado muy duro.

“Hemos tomado todas las precauciones, pero estas medidas nos afectan mucho, hemos tenido casos de Covid y las ventas han caído 90 por ciento en este año”, dijo, la actividad que ella realiza requiere mucho contacto con las personas, pero ya no se puede tener por los protocolos que se aplican en estos momentos, para luego señalar que las limitaciones en los horarios y la apertura de negocios le afectó al igual que a otros comerciantes, pero dijo que a pesar de los problemas económicos no se atreve a abrir fuera de horarios por temor a las elevadas multas, por lo que espera que se le permita trabajar en los siguientes días.

