Comercio local a disgusto por informales y foráneos

Teófilo Cháirez, presidente de la Cámara de Comercio del Sector Social, señaló que el Gobierno Municipal aceptó que comerciantes informales y foráneos se instalaran en las calles del ex Campo Deportivo y zonas aledañas, lo cual ha generado grandes concentraciones de personas además de afectar a los negocios formales, ya que no están teniendo las ventas necesarias para cumplir con sus obligaciones.

“Vemos que ni la policía ni ninguna autoridad ha hecho caso de dispersar a toda esa gente que se ha venido acumulando, lo cual ocasiona que en enero vayamos a tener altos niveles de contagios, lo que nosotros vemos aquí en el ex Campo Deportivo es a la Feria del Juguete que se encuentra a un lado y no entendemos por qué el Gobierno Municipal extendió ese permiso para que estos comerciantes se salieran a la calle a invadirnos, aparte de que no tienen las más mínimas medidas para evitar contagios, el lugar se encuentra inaccesible, la movilidad es altísima y esto se desbordará por la ineptitud de las autoridades municipales”, manifestó.

“Habíamos visto gobiernos municipales malos, pero creo que este es el que se lleva el premio del siglo, porque al dar estos permisos sabe lo que se va a provocar, ya que ninguna de las personas que está ocupando estos espacios es del ex Cuartel Juárez o de la ciudad, son personas que vienen de otros estados como la Ciudad de México, donde hay altos niveles de contagio y lo único que vamos a sacar con eso es que vengan a contagiarnos a nosotros”, añadió.

Señaló que los inspectores brillan por su ausencia, el director de Seguridad Pública también, el comandante Zaldívar no manda un solo tránsito cuando aquí debería agilizar el tráfico para que no haya tantas aglomeraciones.

“Lo peor de todo es que el comercio formal está solo, como los comerciantes informales bloquearon las calles nuestros clientes realmente no llegan a nuestros negocios, por lo cual nosotros no vemos justo pagar un impuesto predial por todas las afectaciones que hemos tenido”, finalizó Teófilo Cháirez.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp