Comesaña dice que no se les puede pedir más a jugadores de Junior tras título

Medellín (Colombia), 16 dic (EFE).- El entrenador del Junior de Barranquilla, el colombo-uruguayo Julio Comesaña, valoró hoy el trabajo de sus futbolistas, a quienes cree que no se les puede pedir más tras haber ganado el título de la liga colombiana al vencer al Independiente Medellín.

“(El equipo) encima gana un campeonato y pierde una final de Sudamericana (contra el Atlético Paranaense) jugando como se jugó allá en Brasil, entonces yo digo que qué más se le puede pedir a este grupo de muchachos”, manifestó el técnico, de 70 años y que consiguió su segundo título de liga con el Tiburón.

El Junior cayó hoy 3-1 con el Independiente Medellín en el partido de vuelta de la final pero consiguió el título tras vencer en la ida por 4 a 1 al equipo antioqueño, que dirige el ecuatoriano Octavio Zambrano.

Comesaña, que también fue campeón con el Junior como jugador en 1977, aseguró que su continuidad en el club barranquillero no está asegurada porque tiene contrato hasta el 31 de diciembre.

“Yo no puedo salir a decir que me voy a quedar o que me voy a ir. Ya el club me hará saber qué está pensando del futuro cuando pasen ahora dos o tres o cuatro días. Además de eso no solo el club sino yo también tengo el derecho de decir si continúo o no. Yo tengo que evaluar mucho”, apostilló.

Por su parte el guardameta uruguayo Sebastián Viera, que levantó su cuarto título con el Tiburón, afirmó que la octava estrella se les había escapado tres veces, tras perder las finales con Atlético Nacional en 2014 y 2015 y con el Medellín en el Torneo Apertura de 2016, y hoy lo lograron en “una final sufrida”. EFE