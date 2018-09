Comienza en Argentina reunión de ministros del G20 sobre modelos educativos

Buenos Aires, 5 sep (EFE).- Ministros y representantes de Educación en el G20 comenzaron hoy en Mendoza (oeste de Argentina) una reunión en la que analizarán los diferentes modelos educativos necesarios para la sociedad y el trabajo del futuro, informaron fuentes oficiales.

Durante este encuentro, que contará con la presencia de 30 jefes de delegación, deberán identificar los desafíos y oportunidades de “la globalización, la digitalización y la diversificación de la sociedad” para identificar qué habilidades son necesarias para la sociedad y para los trabajos del futuro, explicaron desde el G20 en una nota de prensa.

“Sin educación no hay desarrollo de las capacidades humanas. No hay desarrollo de las personas. Y sin desarrollo humano, no hay posibilidad alguna de desarrollo sostenible en la Tierra”, explicó el ministro de Educación argentino, Alejandro Finocchiaro, en la apertura de las sesiones, según difundieron.

Los debates también incluirán el diseño de políticas internacionales de financiación educativa.

Esta es la primera vez que el foro, compuesto por las 20 economías desarrolladas y en desarrollo más influyentes del mundo, organiza una reunión ministerial sobre Educación.

Entre los asistentes se encuentra Themis Christophidou, directora general de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Unión Europea; Yoshimasa Hayashi, ministro de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón; Betsy Devos, secretaria de Educación de Estados Unidos, y Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO.

Una vez concluyan las reuniones, los delegados difundirán una declaración con recomendaciones para la Cumbre de Líderes, que tendrá lugar a finales de noviembre en Buenos Aires -ya que este año Argentina ostenta la presidencia-.

Asimismo, acudirán al lanzamiento anual de la “Lección más grande del mundo” (World’s Largest Lesson), un proyecto global sobre la importancia de enseñar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas las escuelas del mundo.

Desde la organización explicaron que muchos de los temas serán también tratados este miércoles, cuando se produzca una reunión conjunta de ministros de Educación y Empleo, un encuentro que reconoce la fusión de objetivos entre ambas áreas de trabajo. EFE