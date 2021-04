Comisionada de ente salvadoreño de información pública denuncia remoción

San Salvador, 23 abr (EFE).- La comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) Liduvina Escobar denunció este viernes que el Ejecutivo de El Salvador ordenó un proceso para su remoción del cargo.

Escobar, comisionada desde el 2019, señaló en una rueda de prensa que “el inicio del proceso de remoción de mi cargo que va acompañada de una medida cautelar que establece que a partir de la notificación yo quedo suspendida en el ejercicio del cargo”.

Para Escobar “la decisión del Ejecutivo es arbitraria” e indicó que más que “un derecho violentado” a su persona, su destitución representa “un ataque a la institucionalidad y la autonomía” del IAIP de parte del Ejecutivo.

“Merecemos un instituto independiente y autónomo (…) el instituto ha venido dando un giro, más a la opacidad que a la transparencia”, apuntó.

Señaló que “no es la única persona siendo atacada al interior del IAIP” y apuntó que el instituto “está silenciado”.

De acuerdo con información del periódico La Prensa Gráfica, el presidente Nayib Bukele ordenó que se inicie el proceso de remoción de Escobar debido al “probable cometimiento de actos que afecten el funcionamiento del IAIP e incumplimiento de sus funciones”, lo que la funcionaria negó.

El medio señaló, según declaraciones de Escobar, que las supuestas causas para la remoción “no son reales, sino “inventos” para separarla del cargo.

También dijo estar sorprendida por “la celeridad con la que han actuado desde Casa Presidencial, pues la suspensión de su cargo es producto de una denuncia ciudadana que se interpuso el 16 de abril”.

“Para mi no es sorpresa(…) esto es porque yo he venido haciendo una serie de denuncias de actos de hostigamiento y de acoso, pero de colegas del pleno, no del gobierno. La reacción es a mi posición marcada a favor del respeto a la Ley de Acceso a la Información Pública”, dijo en declaraciones a la Prensa Gráfica.

El IAIP es la instancia que tiene la responsabilidad de garantizar a los ciudadanos su derecho al acceso a la información pública.

El presidente del instituto, Ricardo Gómez, fue juramentado como el 11 de agosto de 2020 por el presidente Bukele. EFE