¿Cómo aprovechar el aguinaldo al salir de viaje?

De acuerdo a un estudio realizado por la plataforma ComparaGuru y la compañía Brad.Feebo, 58% de los mexicanos recibirán un aguinaldo de entre mil y 5 mil pesos, poco más de una cuarta parte percibirá entre 5 mil y 10 mil, y el resto recibirá más de 10 mil pesos en estas navidades.

En el 71% de los casos, el dinero se destinará en una parte al ahorro pero la mayoría para el gasto y la compra de productos y servicios, como viajes para el próximo año. Sin embargo, la preocupación de 7 de cada 10 personas es cómo aprovechar y hacer rendir mejor este ingreso adicional, particularmente durante la llamada cuesta de enero.

Si bien hace unas décadas era muy difícil poder viajar alrededor del mundo o dentro del mismo país sin realizar una inversión importante, hoy en día los precios han bajado sustancialmente y las facilidades se han incrementado.

Esto, sin embargo, no significa que no deba de tenerse cuidado para aprovechar ingresos como el aguinaldo para adquirir este tipo de servicios. Como en otras industrias, la clave para salir a otro estado o país a turistear y no sufrir económicamente se encuentra en tomar decisiones acertadas e informadas.

“Algunas personas podrían dejarse llevar por las fechas y comenzar a gastar su aguinaldo en salidas para Año Nuevo o las primeras semanas de enero”, comenta Daniela Mattes, gerente comercial de HiperTravel, “pero la mayoría de la gente no sabe que ahora es el mejor momento para comprar los viajes para Semana Santa.

Una especie de regla para aprovechar el dinero cuando se busque visitar otro lado es comprar el servicio con entre 2 y 6 meses de anticipación, no más y no menos, para tener el mejor precio”.

En 2030, el número de turistas a escala internacional se espera incremente hasta los mil 810 millones de individuos De acuerdo con la experta en viajes, algunos de los destinos más codiciados y recomendados para el próximo año serían Cuba, el cual tiene precios muy accesibles para los primeros meses de 2018; la ciudad de Vancouver en Canadá.

Por la frecuencia de los vuelos desde México; la capital de Islandia, Reikiavik, pues es el destino más barato y el que mejor aprovecha el aguinaldo para ver auroras boreales; así como el nuevo hotel Xcaret México en Quintana Roo, el cual ha comenzado a aplicar un concepto All-Fun Inclusive donde se otorga acceso ilimitado a parques como el Xplor, Xel Ha, Xenses y otros.

“Existen otras técnicas para aprovechar al máximo tu aguinaldo para estos casos. Por ejemplo, la mejor forma de garantizar el mayor nivel de calidad por el precio pagado es organizar el itinerario con una agencia profesional, pues las empresas de la industria somos expertas en construir los mejores paquetes para maximizar la experiencia de los clientes.

También es recomendable adquirir estos servicios a través de apartados y no a meses, pues con esta última opción generalmente las compañías cobran una comisión adicional.

Finalmente, es importante cubrir el seguro de viaje desde el primer pago que se realice, para así poder activar la cláusula de cancelación ‘any reason’ en caso de no poder tener sus vacaciones en la fecha acordada”, recomienda Mattes.

De acuerdo con el portal Statista, en 2017 la economía del turismo y los viajes a nivel global alcanzará un volumen superior a los 7.61 billones de dólares. Para 2016, el número de visitantes internacionales en todos los países del mundo fue de más de mil 108 millones a lo largo del año.

Estos datos demuestran cómo la industria está en crecimiento y (con la planeación adecuada) se puede aprovechar y formar parte de este grupo de personas quienes, sin comprometer sus ingresos o su aguinaldo, han comenzado a visitar el planeta.

