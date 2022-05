Cómo fortalecer tus soft skills y mejorar tus talentos

En la vida diaria nos encontramos con muchas presiones y hasta conflictos internos que pueden afectar nuestra forma de comportarnos en el trabajo y por consecuencia en los resultados que tendremos. Las habilidades blandas –o soft skills– vienen adquiriendo cada vez más reconocimiento por parte del público en general, reconociendo su importancia tanto para situaciones familiares o laborales.

En este artículo vamos a concentrarnos en las formas y ventajas de desarrollar las habilidades blandas en la oficina o el área de trabajo. Éstas no son más que los atributos de una persona relacionados a su personalidad y sus comportamientos con su entorno social. Tu carrera tomará un gran impulso si le prestas atención a tu capacidad de empatizar con los problemas de tus compañeros de trabajo; tu facilidad para comunicarte y escuchar activamente; y tu actitud positiva frente a las situaciones desafiantes, entre otras tantas cosas.

Aprender y avanzar en tu ruta de carrera

Actualmente no existen instituciones universitarias en las que aprender sobre la gestión de tus emociones, como sí las hay para conocer sobre física o ingeniería civil. Sin embargo, esto no quiere decir que las soft skills no puedan aprenderse. Por el contrario, son tan susceptibles al aprendizaje como cualquier otra habilidad. Existen plataformas que enseñan sobre gestión del talento humano, posibilitando el desarrollo de nuevas formas de liderar y trabajar en equipo.

Crehana.com es uno de los sitios que ofrece educación a distancia sobre esta temática. Incluso podrás incursionar en el futuro del talento humano investigando sobre la llegada del trabajo híbrido y el cambio generacional que reconfigurará todas las relaciones laborales. En este nuevo escenario las empresas valoran demasiado a quienes asumen los retos que trae la tecnología y que se incorporan de forma natural a los modelos contemporáneos de trabajo.

Las habilidades blandas se encuentran íntimamente relacionadas con el talento humano, el cual aumenta la competitividad de la empresa. La idea de gestionar el talento humano comienza a aparecer en la década de 1990, llegando a su punto cúlmine en los tiempos actuales donde adquirió un papel central. Hoy día los especialistas en recursos humanos se forman sobre esta temática para hacer más rentable a la compañía.

Habilidades blandas y talento humano

¿Por qué esto se encuentra relacionado con las habilidades blandas? Porque el talento humano se refiere a las habilidades y fortalezas de los empleados, los cuales crearán una fuerza colectiva que hará que sus energías rindan de la forma correcta y hasta se potencien. El respetar las opiniones de los otros, el espíritu de servicio y la tolerancia a la presión forman parte de las características positivas de una persona. Los profesionales de recursos humanos se encargarán de buscar gente que encaje con este perfil, por eso es que debes estar tan atento a fortalecer estos aspectos.

Para mejorar tus soft skills se encuentran a disposición cientos de cursos online y academias que imparten clases sobre inteligencia emocional, manejo de situaciones estresantes, entre tantos otros temas. De todas formas, siempre puedes empezar por tu propia cuenta creando un análisis FODA, en el que describir tus debilidades y fortalezas.

Cursos online, una forma para potenciar tu talento

Desde la comodidad de tu casa puedes encontrar múltiples plataformas dispuestas a ofrecerte un servicio educativo de calidad que desarrolle tus habilidades. Los cursos en línea pueden ser cortos o no, con más o menos vídeos, gratuitos o pagos. Ellos se adaptan a ti, teniendo solamente que elegir el más adecuado y conveniente para tu situación personal.

Cada vez más veremos cambios en la cultura corporativa, teniendo nosotros que ser más moldeables a las nuevas circunstancias. Para ser parte de este dinamismo es necesario potenciar aquello que sabes hacer para que la organización en la que trabajas quiera retenerte y evitar una fuga de cerebro que les resulta vital.

La estrategia actual de las empresas que piensan de forma estratégica se basa en reconocer los talentos de sus empleados y estimularlos a que se desarrollen profesional y personalmente. Aquí es donde se relaciona nuevamente tu gestión de las habilidades blandas con el éxito laboral. Mientras más sencillo sea ser creativo y adaptarse a los cambios, más interés tendrá la compañía en ti.

El director del área de Recursos Humanos estará encantado de que te inscribas en cursos sobre liderazgo o comunicación efectiva. Algunas empresas se preocupan tanto por estos temas que incluso ofrecen talleres o contratan plataformas e-Learning para que sus empleados puedan desarrollar sus habilidades.

Upskilling y Reskilling: la formación constante

Aquí no podemos dejar de diferenciar dos términos que se destacan en cuanto a la formación, la cual se ha vuelto cada vez más importante por las exigencias del mercado y el acelerado ritmo de la cuarta revolución industrial, que es nada más ni nada menos que el avance de lo digital en las fuerzas de producción. Estos son el upskilling y el reskilling

Para evitar el déficit de personal en el que puestos clave quedan vacantes ante la falta de individuos con ciertos conocimientos especializados, las empresas buscan enseñarle a los trabajadores sobre nuevas competencias que van más allá de lo que conoce (upskilling), y reactualizarlos en los contenidos que ya dominan (reskilling).

Como vemos ambas pueden implicar asuntos técnicos, pero tus soft skills te acompañarán a lo largo de todo el trayecto, facilitando el entendimiento con tus compañeros y entendiendo mejor la cultura de la empresa. También te verás beneficiado por un aumento de tu creatividad, aspecto sumamente valorado ya que la innovación es la que hará marcará la diferencia con respecto a la competencia.

El aprendizaje continuo te mantendrá en sintonía con el futuro que se viene. Por eso es que, como dijimos, las empresas no descuidan el talento humano y se concentran incluso en las expectativas de sus empleados. Éstos buscan espacios de diversidad e inclusión que les otorguen seguridad emocional. Que en la oficina existan políticas de desarrollo del talento humano hace que se valore a la organización en otro modo y por consecuencia las tareas sean realizadas con mayor entusiasmo.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp