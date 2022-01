Cómo no perder una fortuna apostando en línea

Si uno de tus objetivos es ganar en el casino, no importa si estas jugando a las cartas o tragamonedas. Todo se concentra en la forma en la que administras tu dinero. La verdad es que cada apostador cae en algún momento o eventualmente lo hará. Llegará un momento en el que tu, también vas a perder más dinero del que estás dispuesto a admitir.

Es por eso que debes aprender algunos trucos que minimicen las posibilidades de vaciar tu billetera y tu cuenta bancaria. Desde apostar solamente en casinos de buena reputación, establecer un presupuesto (y mantenerlo), hasta saber cuando es suficiente – y es solo la punta del iceberg.

Si aún no has experimentado tu primera pérdida significativa, o ya la experimentaste, todavía puedes beneficiarte de los consejos sobre cómo no perder todo el dinero que ganaste con trabajo duro o poder retirarse tan pronto ganes.

Establece un Presupuesto Antes de Apostar

Ya sea que participes en quinielas y loterìas o juegos de casinos, si hay algo que no debes olvidar jamás, es que pueden ser adictivos. Y, si no eres suficientemente cuidadoso, puedes verte enganchado en las apuestas, gastando mucho más tiempo y dinero de lo que deberías.

Para evitar el riesgo de endeudarte, establece un presupuesto antes de empezar a apostar. De esta manera, sabrás exactamente cuánto puedes gastar en tragamonedas o juegos de ruleta sin causar mucho daño a tus finanzas.

Empezar de a Poco

La segunda regla para no perder tu dinero al apostar en línea es empezar con poco dinero. Si deseas convertirte en el próximo gran ganador, intenta comenzar con $10-$20. De esta manera, no podrás gastar todo tu dinero en un juego, y si terminas ganando una suma fuerte, puedes poner más dinero a tu cuenta sin romper el banco.

Considera Jugar Gratis

Muchos jugadores nuevos prefieren apostar en casinos online que ofrecen juegos gratis porque les permite divertirse antes de adentrarse al verdadero juego sin arriesgar dinero.

También puedes tratar con algunos juegos de tragamonedas o poker en línea de manera gratuita antes de entrar al juego real con todos tus ahorros. De esta manera, ¡te podrás familiarizar con las reglas y la forma del juego sin gastar nada!

Lleva un Registro de Gastos

Otro movimiento inteligente es llevar un registro de cuánto dinero gastas por juego. Con este método, siempre sabrás cuánto dinero te queda para gastar antes de llegar a ese límite impuesto por ti mismo. De forma alterna, puedes empezar a entrenar tu memoria, de esta forma puedes contar todo en tu cabeza y llevar un control de tus ganancias y pérdidas de esta manera.

Conoce Cuáles Juegos Son Buenos para Principiantes

Si quieres jugar a los tragamonedas pero aún no te sientes cómodo jugando con aquellas que tienen múltiples carretes y líneas de pago, no te preocupes – ¡existen muchos otros juegos que son perfectos para principiantes!

Las máquinas tragamonedas con pocos carretes y líneas de pago son perfectas para aquellos que no están familiarizados con estàs porque tienen un mínimo de apuesta y son más directos. También puedes optar por juegos de video de poker o juegos de mesa mientras entiendas las reglas y te sientas cómodo jugando.

Juega Juegos de Mesa con Bajos Límites de Apuesta

Cuando participes en juegos de mesa en línea, es mejor quedarse con los juegos que tienen bajos límites de apuestas como Blackjack o 3-Card Poker (si están disponibles). Aunque el Blackjack no se considera uno de los juegos de casino más “rentable”, te dará una mejor oportunidad que en los tragamonedas o la ruleta.

Juega en Casinos en Línea con Buena Reputación

Una de las mejores maneras de no arriesgar todo tu dinero es jugar en casinos que son legítimos y seguros. Los sitios web legítimos usualmente proveen un excelente software y pruebas de que están licenciados. También revisarán los juegos que ofrecen – tragamonedas, juegos de mesa, video poker – y asegurarse de que sean justos. Lee reseñas, pregunta, entra a grupos de Facebook y haz tu investigación antes de decidir donde jugar.

Aprende Cuando es Suficiente

No fuerces la suerte si ganas en las máquinas tragamonedas o en cualquier otro juego de casino. Si has ganado un poco de dinero, lo mejor será dejar de jugar. Después de todo, siempre puedes volver a intentarlo la próxima vez si eso deseas.

Sin embargo, no intentes perseguir tus pérdidas. Nunca funciona a largo plazo, y te traerá más problemas financieros a futuro.

Pensamientos Finales

Los juegos de casino se juegan por muchas razones, pero para muchas personas, se trata de ganar dinero más que diversión. Si perteneces a este grupo, puedes hacer una fortuna siguiendo unas simples reglas.

Ya seas un profesional o juegues casualmente, hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar tus oportunidades de ganar. Te sugerimos que participes en juegos que ofrezcan límites bajos de apuestas y empieza despacio. Además, establece un presupuesto para cada sesión de apuestas y considera jugar gratis antes de moverte a esos que requieren mucho dinero. Si sigues las reglas que mencionamos antes, la suerte estará de tu lado.

