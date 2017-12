Cómo sobrevivir a las fiestas navideñas y de fin de año sin volver a fumar

Los fumadores que dejan de serlo a tiempo, pueden incrementar su esperanza de vida hasta 10 años

“Dejar de fumar es el mejor regalo que se puede hacer uno mismo en este año que termina, se ha observado que los fumadores que dejan de serlo a tiempo, antes de tener un enfisema o un infarto, por ejemplo, pueden incrementar su esperanza de vida hasta 10 años”, indicó la directora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, Guadalupe Ponciano Rodríguez.

Durante las fiestas Navideñas y de fin de año muchas tentaciones pueden hacer que, si no estás atento a ellas, puedas volver a fumar, ante esta situación, la especialista realizó las siguientes recomendaciones para que las personas no recaigan en el tabaquismo.

Esta temporada está llena de emociones positivas como la euforia y alegría, pero también existe la nostalgia y hasta depresión por la añoranza de quienes se han adelantado en el camino. “Trata de buscar apoyo emocional, si este es tu caso, habla con tu pareja o con amigos o parientes cercanos al respecto y no te dejes invadir por este alud de emociones”, aconsejó la especialista como primer punto para no decaer en el tabaquismo. En las fiestas, comentó, cuando te lleguen a ofrecer un cigarro, enfatiza cuánto tiempo te has mantenido sin fumar y expresa seguridad cuando rechaces el cigarro.

En segundo lugar, al acudir a restaurantes, continúa solicitando una zona libre de humo, evita lo más que puedas conductas de riesgo y tentaciones. “Tú te conoces mejor que nadie y sabes qué te puede estimular a fumar nuevamente. Modera el consumo de alcohol, recuerda que el exceso de alcohol “ablanda la voluntad” y puede hacerte tomar una decisión equivocada”, sugirió.

Ponciano Rodríguez apuntó, “si ya tienes una rutina de ejercicio establecida, no la abandones tomando como pretexto las fiestas. Has tu mejor esfuerzo y continúa, recuerda que el ejercicio físico es uno de los mejores aliados para mantenerte sin fumar. Si persiste la tentación por un cigarro, ejercítate y disfruta el bienestar que experimenta tu organismo gracias a la actividad física, lo cual no podrías hacer si vuelves a fumar”.

La especialista de la UNAM, destacó que una recaída no es sólo volver a fumar, sino tener actitudes y conductas que finalmente llevarán a fumar. “Para evitarlo, debemos aprender a reconocer cuáles son los síntomas y las situaciones de alto riesgo. Para esto debemos llevar a cabo un “plan personal de emergencias”.

Instó a los ex fumadores a valorar el esfuerzo, “recuerda todo lo que has tenido que poner de tu parte para dejar de fumar, capitaliza ese esfuerzo manteniéndote libre de tabaco… Así que, por favor sigue adelante. Estás listo para empezar el año 2018”.

“Cada vez que piense que va a volver a fumar, en liste en una hoja de papel en dos columnas cuáles son los sentimientos disfuncionales que le motivan a fumar, cuáles son las consecuencias de hacerlo y dónde o con quién puede acudir para pedir ayuda. Lo más importante, en la columna de enfrente, anote las alternativas funcionales para cada uno de estos pensamientos”, recomendó la también doctora como último punto.

Recuerde que volver a fumar después de haber realizado el esfuerzo de transformarse en un exfumador es dar marcha atrás y dejarse vencer por esta adicción.

¡Felices fiestas libres de humo de tabaco!