Compañías de 7 países participaran en 29 Festival Internacional Danza Nueva

Lima, 1 jun (EFE).- La 29 edición del Festival Internacional Danza Nueva se presentará desde el próximo 8 de junio en Lima con la participación de ocho compañías de Argentina, Chile, Estados Unidos, Francia, Hungría, Suiza y Perú, informaron hoy a Efe los organizadores del encuentro.

Con casi tres décadas de trayectoria, la cita ratificó el “compromiso de difundir los discursos coreográficos contemporáneos que siguen manteniendo el nivel profesional que exige esta disciplina”, destacó el Instituto Cultural Peruano Norteamericanoa (ICPNA), que organiza el festival.

El festival tendrá como escenario principal al auditorio del ICPNA en el distrito limeño de Miraflores, pero también contará con actividades en otros locales de Lima y del interior del país, así como con clases maestras de ingreso libre a cargo de las compañías participantes.

Danza Nueva comenzará con el estreno, del 8 al 10 de junio, de “Bárbaro”, una pieza creada y dirigida por el peruano Franklin Dávalos e inspirada en el poema coreográfico “La Valse”, de Maurice Ravel.

El festival continuará del 15 al 17 de junio con la presentación de la compañía húngara de danza contemporánea Inversedance Zoltan Fodor Company, en la que el coreógrafo Zoltan Fodor presentará “1956-Doors without handles”, un espectáculo inspirado en los acontecimientos sociales que desencadenaron en la revolución húngara de 1956.

La compañía Battery Dance, de Estados Unidos, hará una función gratuita el lunes 19 de junio en el auditorio del ICPNA de Lima centro y el 23 y 24 de ese mes subirá a escena Cie. Cobalt, de Suiza, con su obra “Dédoublement, le hasard du commun!”, una creación coreográfica que reúne la danza contemporánea y el mundo del videomapping.

Del 29 de junio al 1 de julio se presentará el Ballet Nacional Chileno, con dos piezas coreográficas: “Bosquejos de creación” (inspirada en La Tempestad, de William Shakespeare) y “Cuarteto”.

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Argentina presentará del 6 al 8 de julio la obra “Tensión espacial”, con la idea, dirección y música original del coreano Jae Duk Kim.

Del 13 al 15 de julio, la francesa Compagnie Ex Nihilo presentará “Paradise is not enough”, mientras que el festival será cerrado el 16 de julio con una presentación especial del Ballet Nacional del Perú dirigido por Jimmy Gamonet.

Los organizadores indicaron que este año también han programado actividades alternativas con el objetivo de promover y difundir la danza, que incluirán la presentación gratuita en Lima de Battery Dance, y una clase maestra gratuita y una presentación con ingreso libre de Cie. Cobalt, en la ciudad andina de Huaraz.

Además, por los 50 años del Ballet Nacional, del 8 de junio al 14 de julio, se expondrán en la sala de la Oficina central de Miraflores, una serie de fotografías que reconstruyen la historia de esta compañía.

También, el Programa de Residencias de Danza RED 2017, de la asociación cultural Danzón Nuclear, presentará a 14 artistas el 9 de julio, mientras que bailarines de compañías peruanas de danza harán actividades al aire libre, previas a cada presentación. EFE