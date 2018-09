Complicada situación en campo duranguense

La situación del campo duranguense es muy complicada en estos momentos, pues al menos 100 mil hectáreas destinadas a la agricultura no se sembraron en este ciclo agrícola primavera-verano, aunque la superficie que no tendrá producción en este año podría ser mayor, debido a que hay zonas donde las plantas no se desarrollaron por falta de agua, señaló Gustavo Pedro Cortés, dirigente de la Organización de Defensa Campesina.

Al referirse a las afectaciones que se registran en el campo por las condiciones climáticas, el funcionario manifestó que los daños aumentan, pues en el valle los productores de maíz reportan daños en 1,500 hectáreas en el módulo de riego, lo cual implica que se trata de afectaciones cuantiosas por la inversión que se aplicó en estas tierras.

Agregó que ante esta situación se logró un acercamiento entre los productores afectados con la Senadora y la diputada federal de Morena, quienes ya gestionan una reunión con el subsecretario de agricultura para tratar el tema.

Sin embargo, puntualizó que en el caso de las zonas de temporal el tema es mayor, porque se dejaron de sembrar como 100 mil hectáreas de frijol y otros cultivos, pero también se agregan las parcelas que se sembraron pero debido a que las lluvias fueron muy tardías las plantas no alcanzaron a crecer, aunque manifestó que en este caso todavía no se tiene una evaluación.

Manifestó que tampoco se tiene información de las tierras que se resembraron, pues el gobierno estatal entregó avena y frijol para un grupo importante de productores, pero el problema fue que se sembró en lugares donde no hubo lluvias o se presentaron de manera irregular, lo cual provocó que no hubiera suficiente humedad y que el desarrollo de las plantas no sea el necesario para lograr una producción, por lo cual puntualizó que los daños son cuantiosos.

“Este tema ya lo comentamos con los diputados de Morena, con los federales, para hacer una causa común y ayudar a los productores, no deben quedarse solos”, dijo textualmente Gustavo Pedro Cortés, para luego manifestar que en el caso de los seguros “es un cuento chino”, pues manifestó que es un tema que se debe abordar, aunque para ello se requiere tener un reporte de daños, mientras se analiza la posibilidad de solicitar que sea el Fondo Nacional para Desastres Naturales el que apoye a los productores.

Finalmente, manifestó que se buscará llevar este tema a la Cámara de Diputados y llamar la atención al gobierno federal, pues existe el riesgo de que por el proceso de transición, no se resuelva esta situación.