Complicado regular productos “milagro”

Ante la creciente venta de productos “milagro”, sobre todo en casas particulares y a través de las redes sociales, la Comisión para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios no puede hacer una regulación o verificación de estos artículos, ya que no cuentan con un registro establecido por lo que se pide a la población tener cuidado en su consumo ya que sí es un riesgo para la salud, indicó Francisco Esparza Martell, titular de Coprised.

Aclaró que hasta el momento no se han emitido alertas para la entidad por la venta de este tipo de productos, pero sí dijo que la incidencia se está incrementando, por lo que la ciudadanía debe ser consciente del riesgo que pone a su salud al adquirir productos no registrados.

La dependencia puede actuar solamente bajo denuncia, por lo que es necesario que se tome en cuenta cuando algún usuario se entere de que se está ofreciendo un producto con origen desconocido y sin registro. Corresponde solo detectar y actuar, pero no hay una reglamentación al respecto.

A nivel nacional la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), determina necesario distinguir los productos llamados “milagro”, de los “suplementos alimenticios”, pues presentan algunas diferencias.

La Ley General de Salud define que productos a base de hierbas, extractos vegetales, concentrados de frutas que pueden contener vitaminas o minerales, y se presentan en forma farmacéutica, para incrementar la ingesta dietética y complementarla, son suplementos alimenticios, pero al ser ofrecido se presenta con promesas exageradas para el consumidor se puede llamar “producto milagro”.

Usualmente los consumidores eligen productos que ofrecen alternativas de bienestar, aunque no se tenga una evidencia de su beneficio. El suplemento alimenticio no requiere registro sanitario, ni cuenta con etiquetas de siluetas o imágenes de promesas que no se puedan cumplir, y puede presentar solo el aviso de funcionamiento ante la Cofepris.

Mientras que en el caso de los productos milagrosos se identifican por exagerar la publicidad y presentarlo como un remedio maravilloso, como ejemplo los ofrecidos para bajar de peso, mejoras cosméticas, cambio en el aspecto de la piel, tomando en cuenta que su distribución es poco transparente, y la dependencia se encarga que no lleguen al consumidor.