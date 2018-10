Compradores extranjeros muestran interés en la oferta ecoturística colombiana

Yopal (Colombia), 5 oct (EFE).- Setenta invitados internacionales llegaron a la ciudad de Yopal, en el este del país, para participar hasta hoy en una rueda de negocios en la que conocieron la oferta de turismo de naturaleza, aventura y cultura con la que Colombia ha incursionado en el mercado extranjero.

La sexta edición del ProColombia Nature Travel Mart contó con la presencia de empresarios de países como Finlandia, Noruega, India, Corea del Sur, Australia y Suiza, entre otros, que negociaron con 90 emprendedores del sector turístico colombiano.

“Colombia está abierto ahora para el mundo. Con el fin del conflicto armado el país brinda grandes posibilidades a europeos, australianos y asiáticos para que lo conozcan y hagan turismo aquí”, dijo Deepak Chandrasheka, director de Enfield Riders, empresa india de turismo en moto.

Los paquetes de turismo de naturaleza y aventura se han consolidado como unos de los mayores productos de exportación desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, ya que se pueden visitar territorios antes prohibidos por cuenta del conflicto armado.

Como parte del evento los compradores vivieron de primera mano el turismo en Colombia, por medio de once “fam trips” o viajes de familiarización en donde recorrieron varias regiones del territorios.

Dos de los viajes llamaron especialmente la atención de los invitados porque fueron realizados en moto y a caballo.

El recorrido inició en Bogotá y finalizó en Yopal, capital del departamento del Casanare.

El editor coreano de la revista de turismo Go On, Kim Kwan-Soo, dijo a Efe que “aunque Colombia no es muy conocido en Corea” y se diferencia en muchos aspectos, por medio del viaje recordó a su madre.

“Montar en tractor en el hato me hizo recordar a mi mamá y al pueblo en el que ella creció”, comentó.

Al recorrido también asistió el fundador de la compañía australiana de recorridos en moto, World on wheels, Mike Ferris, quien aseguró que “el viaje durante siete días fue una de la mejores experiencia de su vida”.

Asimismo, expresó su deseo de volver a Colombia muy pronto y “tener la oportunidad de llevar un pedazo de la cultura colombiana a Australia por medio de mi empresa y seguir recorriendo en moto este lindo país”. EFE