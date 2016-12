Comprueban uso de recursos solo 18 de 219 organizaciones sociales

Solamente 18 de 219 organizaciones sociales que recibían apoyos por parte del gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Social comprobaron la aplicación de los recursos que recibieron en el transcurso de este año.

En todos los casos en los cuales se comprobaron gastos, fueron las organizaciones de carácter humanitario que se encuentran registradas en el padrón de la Secretaría las que cumplieron con este requisito, mientras que las restantes 201 no presentaron los informes y documentos que establece la normatividad vigente, señaló el titular de la dependencia, Marcos Cruz Martínez.

El funcionario manifestó que como resultado de la revisión que se realizó en el padrón de las organizaciones sociales que tiene la Secretaría, para conocer la situación de las mismas, se encontró que además de esta situación había 88 agrupaciones que no cumplieron con los requisitos que establece la ley para recibir apoyos por parte del gobierno.

Sin embargo, a pesar de esta circunstancia y de manera inexplicable, todas recibieron subsidios a través de la Secretaría durante este año, situación que ya es bastante irregular y a la cual se suma ahora el hecho de que estas organizaciones al parecer de carácter social no comprobaron la aplicación de los recursos que recibieron.

A unos días de que concluya el 2016, solamente 18 agrupaciones han presentado informes acerca de la aplicación de los subsidios que recibieron, acompañados con los documentos que comprueban todos los gastos que realizaron, mientras que las restantes 201 siguen sin cumplir con esta obligación.

Ante esta situación, el secretario puntualizó que se hará una depuración del padrón de organizaciones sociales, de tal manera que solamente permanezcan las de carácter humanitario que han cumplido con todos los requisitos que establece la ley para recibir subsidios gubernamentales.

En el caso de las demás organizaciones, puntualizó que será necesario analizar la situación que se presenta con las que no cumplen con los requisitos que establece la ley, así como las que no comprueban el uso de los recursos que recibieron, pues el objetivo de la Secretaría no es quitar apoyos sino buscar que los subsidios se apliquen en beneficio de la gente que requiere ayuda, y evitar que se beneficien unos cuantos.