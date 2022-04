Con 9 boletos finaliza Durango en MTB

Con balance positivo para el ciclismo local culmina esta etapa previa a los JNC

Durango concluye su participación en el Macro Regional celebrado en el circuito de

Rincón de Romo, Aguascalientes, con 9 lugares para representar a Durango en ciclismo

de montaña, en los Juegos Nacionales CONADE 2022, a celebrarse próximamente en el

estado de Baja California.

Con broche de oro las y los ciclistas duranguenses se despiden de esta competencia, en

donde Marijose Gallegos Olivas, categoría femenil B, Valentina Arellano Siqueiros, Sofía

Barbier Delgado de la categoría Juvenil C, Michelle Inai Gallegos Olivas y Kimberly Dayan

Ángulo Quiñones, femenil Sub 23, así como Daniel Isaac Ibáñez Cárdenas, de la juvenil

varonil C y Manuel Alejandro Ramos Rivera, se clasifican a la última etapa de los Juegos

Nacionales CONADE 2022 en ciclismo de montaña.

Con balance positivo para el ciclismo local culmina esta etapa previa a los JNC en donde

la sumatoria para Durango es de 2 lugares en contrarreloj, 3 en ruta y 9 en montaña ,

destacar que las hermanas Michelle y Marijose Gallegos, estarán en las tres pruebas

representando a Durango en la etapa nacional.

Las entidades federativas que tuvieron participación fueron Baja California, Baja California

Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora Zacatecas, y el anfitrión Aguascalientes, en

donde todas y todos los participantes mostraron su gran calidad, entrega y determinación

a bordo de sus bicicletas realizando una espectacular competencia.

