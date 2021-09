Con dosis completa 40% de duranguenses

*Personas de 30 a 39, 50 a 59, mayores de 60, personal médico y docentes

El titular de la Secretaría de Salud en Durango (SSD) Sergio González Romero, reconoció que únicamente el 40 por ciento de los duranguenses tienen el cuadro completo de dos dosis del biológico contra covid-19, esperando aumentar esta cifra en próximas semanas.

Destacó que este porcentaje equivale a los adultos mayores, personas de 50 a 59 años, personal de salud, mujeres embarazadas y de 30 a 39 años que ya tienen sus dos dosis, así como los docentes que recibieron la vacuna CanSino, que es de una dosis única, faltando los otros grupos de edad con segunda dosis.

Agregó que sería la próxima semana que llegarían los biológicos necesarios para aplicar la segunda dosis de AstraZeneca para el grupo de 30 a 39, así como se habilitará espacio para rezagados de otros grupos de edad de Pfizer, destacando que cada vez son menos quienes se niegan a inmunizarse.

El galeno aseveró que en el acumulado entre personas con cuadro completo y aquellas que solo tienen su primera dosis se ha llegado ya al 89 por ciento de la población cubierta, lo que no debe ser un pretexto para bajar la guardia, ya que tener una sola dosis no hace inmune a la persona de no infectarse.

Lamentó que con motivo de las fiestas patrias la movilidad haya repuntado de forma elevada en la capital del estado, ya que con las reuniones que se tuvieron durante los días feriados y fin de semana el número de casos positivos podría aumentar en próximos días, afectando el buen paso que se tiene de momento.

González Romero indicó que se está a la espera de la resolución que tenga la Cofepris en el tema de vacunación a menores de 18 años, así como si será necesaria aplicar una tercera dosis en algunos grupos de edad, aseverando que todo responderá a la estrategia nacional de vacunación.

