Con el rescate del pozo #9 asegura AMD el abasto de agua para los fraccionamientos Huizache I Y II.

Con un trabajo arduo que requirió dedicarle más de 14 horas diarias por un lapso de siete días, personal del área de pozos perteneciente a Aguas del Municipio de Durango, logró rescatar la estructura sumergible del pozo #9 que abastece el vital líquido a los fraccionamientos Huizache I y II, con lo que se asegura un buen servicio para estos importantes núcleos habitacionales desde hoy y en tiempos de sequía.

Lo anterior fue anunciado por el titular del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de esta ciudad, Rodolfo Corrujedo Carrillo, luego de supervisar los trabajos de reinstalación de los 51 metros que conforman la columna vertical que sostiene la bomba tipo turbina de este pozo, una vez que éstos fueron extraídos, para la limpieza y mantenimiento del ademe y así mejorar considerablemente su funcionamiento.

“Con gran alegría, este día hago del conocimiento de los habitantes de los fraccionamientos Huizaches, que el esfuerzo de nuestros compañeros de AMD, rindió frutos, al conseguir resultados mucho mejores de lo que esperábamos, al lograr recuperar el pozo que arrojaba 9 litros por segundo a llegar ahora a contar con un gasto de hasta 31 litros por segundo, lo que nos asegura estar en condiciones de prestar el servicio a esta zona tan poblada de la ciudad, con una mejor presión y mayor cantidad de agua”.

Además, aseguró, que en la época de estiaje se verá superada la problemática de la falta de presión en el suministro de agua, que año con año enfrentaban sus más de 11 mil habitantes, sobre todo en los meses de junio, julio y parte de agosto.

Corrujedo Carrillo, agradeció a los vecinos de estos dos fraccionamientos, por su paciencia y la comprensión por las molestias que se les ocasionaron por más de 7 días, en los que sufrieron la baja presión en el servicio, pero sí dejó en claro, que este esfuerzo que fue de todos, tuvo su recompensa y espera que ahora que contarán con la suficiente cantidad de agua en los hogares, recuerden lo que pasaron estos días, que aún y cuando no se les dejó sin el vital líquido totalmente, ya que se hizo una interconexión momentánea con dos pozos para poder abastecerlos, si resintieron lo que es limitarse en el uso de un elemento que es vital y que no es renovable, por lo que les solicitó no malgastarlo y hacer un uso racional de él para que permanezca por mucho tiempo con ellos.

Por último, Corrujedo Carrillo, expuso, que la inversión que AMD tuvo que erogar en la compra e instalación del nuevo equipo que incluyó la bomba, motor, columna, transmisión y mano de obra para solucionar este añejo problema, fue de más de 850 mil pesos, los cuales van directamente descontados de las arcas de este organismo, por lo que nuevamente resaltó la necesidad de que la ciudadanía beneficiada sea recíproca en cubrir a tiempo el pago por sus consumos de agua, para mantener la liquidez que se ha logrado en AMD a base de un manejo honesto de los recursos, y con ello lograr más y mejores resultados en beneficio de los duranguenses.

