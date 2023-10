Con estrés laboral 75% de trabajadores duranguenses

Actualmente, en Durango el 75 por ciento de la población padece estrés laboral, situación que provoca poca productividad del empleado y que éste ponga en riesgo su salud física y mental, señaló la regidora Gabriela Vázquez Chacón, al indicar que es un tema para reflexionar en la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental.

Al referirse a esta fecha, la regidora puntualizó que primeramente se sabe que la expresión más grave en el tema de la salud mental es el problema del suicidio, “pero no solamente es eso, sino que la salud mental abarca muchos temas, algo en lo que me gustaría enfocarme, porque así lo marca la Organización Mundial de la Salud como algo que se vive en México y de lo que poco se habla en Durango, que aproximadamente un 75 por ciento de la población padece estrés laboral”.

Gaby Vázquez añadió que esta situación plantea que en estos momentos se tendrían que enfocar los esfuerzos para que las empresas generen un ambiente cómodo, idóneo, precisamente con el objetivo de cuidar al empleado, “eso a final de cuentas nos beneficia a todos, tanto a las empresas porque estaríamos contando con empleados relajados, más productivos y, desde luego, estaríamos cuidando a la población en general, porque sabemos que el estrés es la enfermedad del siglo”.

Con respecto al papel de las empresas en este tema, la regidora indicó que “no quiero ser irresponsable al mencionarlo, no puedo generalizar, pero las cifras no mienten, estamos hablando en México de un 75 por ciento, pero también según la propia OMS habla que en Durango es el mismo porcentaje”, para recalcar que no se puede generalizar, pero consideró que se tendría que ver la situación de las empresas, mientras que por otro lado las personas atender la salud mental, ir con el psicólogo, o bien si se requiere acudir con el psiquiatra.

Manifestó que hay información acerca de la salud mental y las enfermedades en este renglón, “solamente falta que nos involucremos si queremos que no crezca este tipo de enfermedades de salud mental”, recalcó, al señalar que el tema del apoyo en las familias cuando hay estas enfermedades es variable, pues incluso en el caso de los jóvenes algunos que reciben atención piden que sus padres no se enteren, mientras otros acuden acompañados por ellos, pero consideró que esta conmemoración debe llevar a una mayor consciencia sobre esta situación.

