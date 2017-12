Con la meta de reunir 50 millones de dólares arranca Teletón chilena

Santiago de Chile, 1 dic (EFE).- La Teletón de Chile arrancó hoy con el fin de superar la meta de 32 mil millones de pesos del año pasado (50 millones de dólares), recursos que serán destinados a mantener la atención de 14 institutos para niños y jóvenes discapacitados en todo el país.

La maratónica jornada de 27 horas ininterrumpidas que se transmite a través de todos los canales de señal abierta partió a las 22.00 hora local (01.00 GMT del sábado) y se espera que termine pasada la medianoche de mañana.

“Chile nos necesita a todos, aquí no sobra nadie. Hoy los necesitamos más que nunca, porque esta es una fiesta, pero no es una fiesta cualquiera, es una fiesta que tiene una meta, y no queremos fallarle a Chile”, señaló el animador Don Francisco.

La partida estuvo dedicada a Valparaíso, situada a 120 kilómetros al noroeste de Santiago, lugar donde vive la niña símbolo de la Teletón de este año, y en honor a la ciudad se interpretó la popular canción “La joya del Pacífico”, interpretada por varios artistas y orquestas en distintos ritmos.

En el arranque de la jornada estaba presente la presidenta del país, Michelle Bachelet, además de los dos candidatos presidenciales, Alejandro Guillier y Sebastián Piñera, con sus respectivas esposas.

Ambos aspirantes, quiens disputarán una segunda vuelta para llegar a La Moneda, casa de Gobierno, el próximo 17 de diciembre, decidieron hacer una “tregua” durante las “27 horas de amor” de la Teletón.

El mensaje de la presidenta Bachelet fue para retomar el anuncio que hizo en el evento pasado sobre la ley de inclusión laboral, que apunta a que todas las empresas del país cumplan con la exigencia de que al menos el 1 % de sus trabajadores sean personas con discapacidad.

Bachelet utilizó la palabra “ñeque”, que significa fuerza en quechua, para alentar a los chilenos a aportar en esta cruzada solidaria que ha servido para atener a 90.000 niños, jóvenes y sus familias.

Durante las 27 horas de amor, como se le denomina popularmente a la Teletón, decenas de artistas nacionales y extranjeros desfilan por el teatro donde se celebra el evento, que concluye con una gran fiesta en el Estadio Nacional de Santiago, con 50.000 personas en las gradas. EFE