Con orden de aprehensión inspectores municipales

Por haber intervenido una ventana clandestina

Por: Andrei Maldonado

Ernesto Aguilar García, titular del Juzgado Administrativo, informó que el Departamento Jurídico del Ayuntamiento está auxiliando a tres miembros de la Dirección de Inspección Municipal que tienen orden de aprehensión por haber intervenido una ventana clandestina.

Señaló que el caso tiene un par de meses coordinado desde que él era encargado del Jurídico del Municipio y ahora, como juez administrativo, continuará ayudando en su proceso a estos trabajadores municipales que fueron acusados de irrumpir en propiedad privada cuando únicamente buscaban cumplir con su obligación al atender un reporte ciudadano de ventana clandestina.

El funcionario indicó que este tipo de acciones imposibilitan el cumplimiento de las exigencias ciudadanas, puesto que terminar con el tema de las ventanas clandestinas es una de ellas; “nos piden que actuemos pero la ley es muy rigurosa al respecto. Mientras son domicilios no podemos proceder sin una orden y eso es completamente ámbito del Ministerio Público”, aseveró.

Agregó que se agotarán todos los recursos para poder apoyar a estos inspectores y a su vez continuar con el trabajo de las diferentes direcciones municipales, aunque reconoció que habrá temas muy complicados ante los cuales proceder; “temas como la venta de pólvora o las ventanas clandestinas son riesgosos porque quienes lo atienden son inspectores, personal que no va armado”.

Aguilar García mencionó que otros problemas se dan por la falta de coordinación, pues en el caso de las fiestas clandestinas muchas de las quejas que se dan de los vecinos por ruido excesivo no pasan por tratarse de reuniones en domicilios particulares; “la gente llama a Seguridad Pública y les dicen que no pueden hacer nada por ser un domicilio particular, pero creo que sí se puede”.

Aseveró que mucha gente sabedora de esta situación se aprovecha para lucrar con el alcohol, convocando a fiestas clandestinas con costo de entrada y cuando la autoridad acude a clausurarlos argumentan que se trata de una reunión familiar; “son temas muy complicados donde incluso las propias leyes y reglamentos nos impiden actuar, aun así se debe seguir trabajando”, dijo.