Con procedimiento administrativo 9 comercios: Profeco

Concluyeron las verificaciones dentro del Operativo Anual de Semana Santa, así lo informó Esmeralda Gallegos, delegada de la Procuraduría Federal del Consumir (Profeco) los resultados fueron que 9 comercios están sujetos a procedimientos administrativos, por no cumplir con lo establecido y respetar los derechos del consumidor.

3 balnearios, 2 estacionamientos, un restaurant bar, una casa de empeño y 2 tiendas de autoservicio son los comercios que resultaron con alguna infracción, derivado de las 17 visitas de verificación que realizó la dependencia en la capital y en la Laguna.

En el caso de los balnearios se precisó que fueron situaciones simples por las que cayeron en procedimiento, como no cumplir con las normas establecidas, especificaciones de precio, además de que no tenían a la vista la forma de operación, lavado, edad, etc.

En cuanto a las calibraciones se realizaron 210 a básculas de comercio y en general, incluyendo las de las casas de empeño recordando que todos los negocios deben tener reguladas sus básculas para el 31 de mayo, indicó la delegada.

Fueron 11 casos que se presentaron en el módulo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dentro de Profeco, de los cuales no se llegó a una queja como tal, ya que se resolvió la demanda al momento.

En el área de servicio se precisó que fueron 49 audiencias las que se llevaron a cabo, de las cuales 6 van a archivo provisional, ya que los consumidores no se presentaron, 7 conciliaciones, 5 foráneas, 6 a salvo derecho, 8 a una segunda audiencia y 17 a una tercera audiencia.

En total fueron 222 personas las que acudieron a la delegación en estas 2 últimas semanas, de las cuales 163 radicaron al área de servicios, 28 en asesorías generales y 2 conciliaciones telefónicas.

Con los módulos de atención de Profeco que se establecieron se ayudó a los consumidores a resolver dudas al momento, uno instalado en el complejo comercial de Felipe Pescador, y el de la Central Camionera, donde fueron 13 personas las que se acercaron ya que temían que sus derechos al consumidor no fueran respetados.