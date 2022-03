Con tintes políticos críticas a obra: Diputado

Los motivos por los cuales hubo retrasos en la construcción del puente vehicular del bulevar “Francisco Villa” son conocidos por los duranguenses, pues se dieron a conocer desde hace tiempo, señaló el diputado Joel Corral Alcántar, quien señaló que quienes critican esta situación lo hacen por motivos políticos.

Al referirse a esta obra, el legislador manifestó que en las últimas semanas se han escuchado los motivos por los cuales se tuvieron retrasos, pues desde el inicio del proyecto hubo una oposición de los ambientalistas, posteriormente se cambió el diseño para cumplir con temas ambientalistas, después hubo una contradicción política con una administración municipal, además de la pandemia que provocó una recesión económica mundial y que paralizó muchas empresas, lo cual afectó la disponibilidad de materiales como el acero; después hubo un aumento del 100 por ciento en el costo de este último.

“Hoy el gobernador está totalmente comprometido y lo ha dicho, de que ese puente terminará antes de que concluya su administración; con esto hemos visto los avances, donde hemos visto movilidad de maquinaria y trabajadores en el propio puente y estoy seguro de que se termina”, dijo textualmente el diputado.

Con respecto a la manifestación que realizaron simpatizantes de Morena en esta obra, dijo que no se justifica que obras que van en beneficio de la sociedad se politicen, pues consideró que esta situación obedece a los tiempos electorales que se viven en estos momentos.

Agregó que no solo el puente es la magna obra de esta administración, pues el gobierno actual atendió a los municipios como no se había hecho en mucho tiempo, con lo cual el gobernador mostró su carácter municipalista y realizó una diversidad de obras en todo el estado, aunque no se ven desde esta ciudad.

