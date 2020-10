Concierto de ignorancia o cinismo

Borrego dixit

13-10-2020

La lucha por el poder, opus 27

Tiene razón Rafael Cardona cuando se refiere a la elección de Morena como una bojiganga, obra teatral muy breve, de carácter cómico, en la que participan figuras ridículas y extravagantes.

La ridiculez de los personajes tiene una fuente común muy clara: su incultura estadística; la extravagancia se produce por la solemnidad y elocuencia con la que expresan sus confusiones.

Porfirio se pretende doblemente triunfador, primero por una encuesta de reconocimiento, como si ser conocido fuera sinónimo de ser aceptado, y segundo, por una combinación de encuestas que difiere por cinco centésimas de punto porcentual. Porfirio razona en un plano aritmético al confundir muestra con población, y no llega a la sofisticación de la estadística que, a diferencia de la aritmética, no ofrece números sino intervalos de números, donde incluso pudiera no estar el valor real que quisiéramos conocer. En el mundo ideal de Porfirio hay puntos, y en el complejo mundo de la incertidumbre, en el mundo real, lo más que podemos tener son franjas imprecisas.

Por contra parte, John Ackerman descalifica los resultados porque en dos de las encuestas Mario Delgado supera a Porfirio por un punto, y en la otra, Porfirio supera a Mario por dos puntos. O no entiende Ackerman el concepto de margen de error, o miente descaradamente.

Siempre he criticado a nuestros encuestadores nacionales por sus deficiencias estadísticas, y a las encuestas en general por sus limitaciones metodológicas, pero en este caso debo decir que los resultados de las tres encuestas, al menos en cuanto a las estimaciones de Mario y Porfirio, son consistentes, y en consecuencia se avalan entre sí.

Insisto, este ejercicio debe valorarse en su justa dimensión, y debe buscarse la manera para establecer este esquema (subsanándole sus deficiencias) para nuestras elecciones constitucionales. El grupo editorial Reforma critica que se hayan gastado 21 millones de pesos, pensemos en 50 o 100 millones; estamos hablando de decenas de millones, cuando en las elecciones hablamos de miles de millones.

Tendríamos elecciones más económicas y mucho más democráticas que las actuales.

Lamentable que la mayor contribución democrática de Morena sea a contrapelo de su voluntad.

