Concluye el diplomado; Profesionalización de personas cuidadoras de población dependiente

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez, en coordinación con el Instituto

Estatal de la Mujer, realizó el diplomado "Profesionalización de personas cuidadoras de

población dependiente", cuyo objetivo fue crear conciencia social sobre la necesidad de

cuidar también a quienes tienen a su cargo a otros, pues normalmente sufren un gran

desgaste físico y emocional mientras atienden a sus seres queridos, pero eso pasa

desapercibido.

Al concluir los trabajos, el director de la FTS, Luis Enrique Soto Alanís, acompañado por

la directora del IEM, Laura Elena Estrada Rodríguez yla Dra. María Concepción Arroyo

Rueda, como encargada del diplomado, enfatizó que el objetivo de estaactividad fue “…

concientizar a la población de que no se trata de cuidar únicamente al adulto mayor, sino

que por diferentes circunstancias hay muchas personas dependientes que requieren de

este cuidado; hablamos de discapacidad, enfermedad temporal o un periodo mayor.Se

detectó esta necesidad de trabajarlo y que se dieran técnicas suficientes de psicología y

terapia física, así como cuidados paliativos en cuestión de salud y las emociones; para

ello se invitó a varios profesionistas, especialistas en el área para lograr este objetivo

multidisciplinario”.

Mencionó que el grupo fue muy heterogéneo, con jóvenes y adultos mayores, los cuales

se habían desempeñado como cuidadores bajo sus propios métodos y experiencias, pero

ahora fueron capacitados para desempeñar mejor ese rol, “…y ahí le hice la propuesta a

la Dra. María Concepción Arroyo Rueda paraque hiciéramos una especie de directorio y

que pudiéramos ofrecer a la comunidad estas personas que concluyeron este diplomado y

ahora cuentan con una preparación.En ocasiones la familia se hace cargo de sus

enfermos o adultos mayores, pero no saben las herramientas, entonces, con este

directorio se podría acceder a personas capacitadas, con la seguridad de que ya tienen

los elementos mínimos para atender las emociones, la salud física y los cuidados en

general”.

De igual manera,Soto Alanís agradeció a Laura Elena Estrada, con quien ha trabajado

diversos proyectos en conjunto, siempre buscando un beneficio directo para la sociedad.

“En esta ocasión recibimos su apoyo para la realización de este diplomado, al cual fueron

invitados ponentes locales y nacionales; se invitaron especialistas en psicología, cuidados

físicos, terapeutas de la comunicación humana, geriatras, entre otros.Se realizó en el

periodo del 13 de agosto al 9 de octubre, el cual inició con una participación de 50

asistentes que tendrán una constancia de 120 horas”, comentó.

“Dentro de esta participación variada es muy importante reconocer la de los varones –

jóvenes y adultos- que por primera vez fueron un gran número y no es común que se

involucren en este tipo de actividades donde se crean vínculos para apoyarse

mutuamente y fortalecerlas habilidades adquiridas. Es importante destacar su labor, pues

para cuidar a los enfermos no sólo se necesita amor, cariño y atenciones, sino que se

deben tener los conocimientos mínimos para poder ayudarlos y no lastimar, pues en

ocasiones el cuidador no sabe cómo llevar esta carga y termina más afectado en su salud

y emociones que el mismo enfermo”, destacó.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp