Concluyen más de 175 mil personas estudios de Educación Básica con el apoyo del INEA: Delfina Gómez Álvarez

Inaugura la titular de la SEP la exposición “Con Educación se Transforma la Nación”, por los 40 años del INEA.

Invita a las y los maestros jubilados del país a sumarse al trabajo de alfabetización del instituto.

Anuncia el subsecretario de Educación Media Superior la implementación de una campaña nacional de alfabetización con la participación de jóvenes egresados de Bachillerato.

A pesar de la pandemia por COVID-19, más de 175 mil personas concluyeron sus estudios de Educación Básica, con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), informó la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez.

Al inaugurar la exposición fotográfica y videográfica “Con Educación se Transforma la Nación”, por los 40 años del INEA, afirmó que un pueblo con educación, y sobre todo con un proceso de aprendizaje adecuado, puede ser transformador de sí mismo y de las generaciones futuras.

La secretaria de Educación dijo que, en el marco del Día Mundial de la Alfabetización, el INEA celebra cuatro décadas de trabajo, así como la voluntad de aprender; la disciplina del estudio, y la perseverancia de sus estudiantes para lograr sus anhelos.

Comentó que el INEA ha sido determinante para que adultos y jóvenes mayores de 15 años, aprendan a leer y escribir, a través a las Jornadas Nacionales de Alfabetización que se realizan en todo el país.

“Mi mamá era una mujer que no supo leer y escribir, y no porque no haya querido, sino porque la situación social que vivió no le permitió tener ese derecho. Cuando yo veo a mujeres campesinas e indígenas; mujeres que tuvieron que trabajar para dar de comer a sus hijos y no pudieron darse ese derecho, me emociona mucho”, expresó Gómez Álvarez.

Finalmente, invitó a las y los maestros jubilados del país a sumarse al trabajo del INEA, para apoyar a los más de 4 millones de personas en analfabetismo.

En su oportunidad, el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, anunció la implementación de una campaña nacional de alfabetización y complementación de estudios de secundaria y primaria, en la que participarán jóvenes egresados de Bachillerato para coadyuvar al proceso.

Informó que en coordinación con el INEA se realizarán diversos comités promotores de la alfabetización en las direcciones generales, delegaciones y planteles del instituto; convocando, al menos, de manera voluntaria, a un millón de jóvenes del bachillerato.

La Exposición Fotográfica “Con Educación se Transforma la Nación”, nos muestra y nos refleja nuestra condición humana, reflexionó la directora general del INEA, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien agregó que, además, recupera una parte histórica de las cuatro décadas del Instituto.

La servidora pública del Gobierno de México indicó que los miles de documentos históricos con el trabajo y los servicios educativos de esta institución, hechos de imágenes del pasado, son un obsequio del INEA para la SEP en el marco del Centenario de la dependencia, la cual fue creada por José Vasconcelos en el mandato presidencial de Álvaro Obregón.

Asimismo, hizo referencia a un poema del poeta español Miguel Hernández, cuyo contenido se refiere a una fotografía, considerada por el autor un cartón inexpresivo. Un cartón me convence, un cartón me acompaña…Y “nos acompaña en los años por venir para servir al pueblo”, parafraseó finalmente la directora general del INEA.

Las fotografías expuestas reflejan la vida cotidiana de los servicios educativos que proporciona el INEA, así como los Institutos estatales y las unidades de operación. Son testimonios visuales de cuando las o los educandos toman sus asesorías, reciben sus certificados con validez oficial o, incluso, participan de manera masiva en ceremonias de entrega de certificados.

