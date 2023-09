Condicionan los Generales su estancia en Durango…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Hace un año revelamos en este mismo espacio editorial, las intenciones del dueño de los Generales de Durango, Carlos Lazo, de mudar al equipo a otra sede, en ese entonces, los rumores apuntaban al vecino estado de Chihuahua, una vez que dicha versión, sustentada en fuentes dignas de todo crédito, se debeló, el descrito desmintió la versión e incluso, dejó entrever la credibilidad de quien la expuso, respaldado por quienes se conforman con entradas gratis al estadio, sin embargo, un año después, se robustece la teoría de lo que aquí se escribió, es decir, que no era ninguna mentira y por el contrario, el propio mandamás de esa franquicia, buscando meterle presión al gobierno del estado, ha difundido la información de que dicha novena se va a otra sede por falta de apoyos, una práctica muy común entre propietarios de este tipo de franquicias profesionales.

Más allá de las presiones mediáticas y a través de redes sociales, es innegable que en este momento, la economía del estado no está para bollos, es decir, se debe recordar que el sexenio pasado dejó un quebranto financiero, del cual, aún no se ha podido levantar el estado y difícilmente, el mandatario estatal, Esteban Villegas Villarreal, hará algún compromiso económico con tal de que los Generales no se vayan de Durango, cuando se tienen muchas otras necesidades y pendientes económicos con diversos sectores de la sociedad, de ahí que haya prioridades antes de atender las exigencias de un dueño que trata de presionar a través de esas estratégicas que no sorprenden a nadie realmente.

El hecho de que el apoyo de la iniciativa privada no esté a la par de la respuesta de la afición juego a juego en las gradas del estadio Francisco Villa, corresponde a que durante todo el tiempo que esta novena ha estado en esta capital, nunca ha podido calificar a los play off dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, lo que hace que los patrocinadores no inviertan como fuera lo deseable, pues saben que la ganancia de los play off, no la verán a pesar del enorme esfuerzo que hizo la directiva este año para meterlo a la postemporada, de la que por cierto, se quedaron a un corto margen de diferencia y lo que caló hondo entre la fanaticada que una vez más, se quedó con las ganas de poder ver a su equipo jugando play off, más allá de que la promesa fue que esta temporada, sí accederían a esa instancia.

Se sabe que las pláticas de Carlos Lazo, se han dado desde el año pasado con el gobierno estatal de Chihuahua y que Ciudad Juárez, podría ser la sede de esa franquicia para la próxima temporada de la LNBP y que además, Reynosa, Tamaulipas de igual forma, estaría interesada en albergar a esa novena, por lo que la decisión de que los Generales se vayan o se queden en Durango, dependerá única y exclusivamente de su dueño, pues fue ese mismo personaje, el que el año pasado desmintió las versiones de que se iba de esta entidad y que había equipo para muchos años más en esta plaza, bueno pues ahora, le tocó a él cumplir con esa palabra y no condicionar su estancia por la supuesta falta de apoyo del gobierno estatal en tiempos que todos saben son complicados y con poco margen de maniobra.

