Conductas inadecuadas entre abogado y taxista que protagonizaron riña

Luego de que se publicara un video, donde un abogado y un taxista protagonizaran una riña en vía pública en la capital, la cual termino en la activación de arma de fuego por una de las partes, Mario Pozo Riestra expresidente de la Barra de Abogados Benito Juárez, afirmó que ambas conductas estuvieron mal, se excedió el taxista en el vocabulario, y la portación de arma del abogado, no sabemos si es portación legal o ilegal.

Dijo que se ve que la intención del abogado no era agredirlo, “en el video el abogado se iba a retirar, y no conozco al abogado, pero el taxista siguió gritándole, no se justifica que haya sacado el arma, pero nos deja claro que su intención no era dañarlo, si no asustarlo, pero creo que fueron imprudentes, no se justifica ni la agresión física, ni la agresión verbal del taxista”.

Apuntó “todos hemos tenido un inconveniente con algún taxista, ellos se creen los dueños de las calles de Durango, pero todos nos tenemos que respetar”.

Sobre los detenidos en el levantamiento del bloquea a la TAR de Pemex, comentó “sé que son delitos de orden federal los que se están imputando, considero que no fueron los que fraguaron de ese paro, entiendo que hubo una perdida para Pemex, por la no distribución de la gasolina, un perjuicio patrimonial para ellos arriba de 60 millones de pesos”.

Afirmó “creo es una cuestión de carácter político, un forma de mandar un mensaje claro, no precisamente de la autoridad federal, sino local ante próximas manifestaciones, espero que se cumplan las 144 horas de prisión preventiva y queden en libertad, de otra manera se podrían considerar como presos políticos”.