Conductores se vuelven cautelosos ante aumento a gasolinas

Usan vehículos lo menos posible para no reabastecerse tan seguido

Aunque sigue siendo necesario repostar los tanques de gasolina los conductores duranguenses se han vuelto más cautelosos ante los incrementos de la gasolina, por lo que muchos han optado por usar sus vehículos lo menos posible y así retrasar la necesidad de reabastecerse.

Y es que a partir del 1 de enero el costo de las gasolinas Premium y Magna, así como el Diésel, sufrieron un incremento de hasta el 24 por ciento como parte de la aplicación del el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por lo que ahora estos combustibles se cotizan por arriba de los 17 pesos el litro, lo que hace pensar dos veces a los ciudadanos sobre usar o no su coche.

Javier Moreno, conductor de la localidad, compartió con este rotativo que normalmente surtía su tanque con 400 pesos y, a partir del aumento, hacer esta acción le costó casi 700 pesos, por lo que ahora busca hacer en un solo viaje todas sus actividades; “antes se le hacía fácil a uno ir a la tienda por un refresco en carro, ahora se la piensa uno dos veces”, puntualizó.

Andrés Espinosa, taxista, reconoció que el hecho de que se presente este aumento provoca que las ganancias del día duren menos, sin embargo es imposible no repostar el tanque pues es su medio de subsistencia; “estos aumentos pegan muy feo porque ni modo que se detenga uno ¿cómo le hago si de esto vivo? Ni modo que no coma un día, no puedo parar el carro”.

Inclusive en redes sociales gente de todas partes del país propone diversos medios alternativos para que el impacto sea menor como lo es compartir un mismo vehículo con familiares, vecinos y compañeros del trabajo, utilizar la bicicleta o el transporte público, pero para muchas personas el automóvil no es un lujo sino una herramienta de trabajo, por lo que la gasolina es un mal necesario.