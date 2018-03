Confirman primer caso de sarampión en Argentina en casi dos décadas

Buenos Aires, 29 mar (EFE).- El ministerio de Salud de Buenos Aires confirmó hoy que una bebé de 8 meses contrajo el sarampión, lo que supone el primer caso de este virus en Argentina en casi dos décadas.

“Ante el caso confirmado de sarampión, recomendamos: Ante la presencia de fiebre mayor a 38ºC y erupción de la piel, consulte a un médico. Corroborar que estén completos los carnets de vacunación de los niños”, publicó el ministerio de Salud porteño en su cuenta de Twitter.

La bebé no tiene referencias de viaje ni estaba vacunada previamente por no cumplir los 12 meses de edad, por lo que se trata del primer caso autóctono de esta enfermedad, y las alertas alrededor de su propagación ya preocupan al gobierno de la capital.

No fue hasta el domingo pasado cuando la niña comenzó a presentar erupciones cutáneas rojizas, y no fue internada hasta el lunes, anteriormente solo tuvo pequeños síntomas como tos y fiebre, que no preocuparon a sus padres.

“En Argentina no se diagnosticaba un caso autóctono de Sarampión desde el año 2000, por lo que este episodio es una alerta para todo el sistema se salud”, indicó en diálogo con la agencia estatal Télam Angela Gentile, jefa de Epidemiología del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde la bebé ya se encuentra en observación.

Por ahora, la médica trasladó que hay que estar alerta a los síntomas -fiebre, tos, manchas en la piel, erupciones y conjuntivitis- que se manifiestan dos días después de contraer el virus.

“Es fundamental que todos tengamos completo nuestro calendario de vacunación; las dosis de la triple viral se dan al año de vida y antes del ingreso escolar, conviene revisar las libretas y completar la vacunación de todos”, aseveró Gentile.

La especialista insistió en que, por ahora, solo se conoce este caso y que se está trabajando “para identificar la fuente del contagio”, así como comprobar que no haya más casos diagnosticados. EFE