Confiscan inspectores alcohol irregular

En lo que va del año el área de Inspección, en coordinación con autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, han procedido al cierre de establecimientos que comercializaban alcohol de manera ilegal en distintos puntos de la ciudad, procediendo a confiscar el producto.

En los operativos de clausura de este tipo de establecimientos han participado elementos adscritos a la Policía Estatal, la Policía Federal, el Ejército y Policía Municipal, para lo cual se ha confiscado el producto procediendo a su destrucción por orden de la Sedena.

Los decomisos se han presentado en distintas zonas de la mancha urbana entre ellos las colonias Morga, Méndez Arceo, Guadalupe, Villas del Guadiana, Universal, Guadalupe-Infonavit, Valle del Guadiana y Maderera, entre otras, y en vialidades como la avenida Zacatecas, el bulevar Francisco Villa o la calle Nazas, solo por mencionar algunas.

Las acciones del área de inspección no solo se concentran a atender los reportes ciudadanos por ventanas clandestinas, también se supervisan misceláneas, bares y restaurantes para que no violenten el reglamento al expedir alcohol sin permiso o a menores, así como a los camiones repartidores para que no laboren fuera de horario establecido.

Aunque no se precisó la cantidad de producto recuperado personal de esta área expresó que se trata de grandes cantidades, por lo cual el llamado a la ciudadanía es que denuncien cualquier irregularidad detectada en este tema.