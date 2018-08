Confusión, reportes de robo de menores: SSP

José Luis Amaro, subsecretario de Prevención y Participación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, manifestó que en los 2 reportes que se hicieron supuestamente por robo de menores en la entidad y que se dieron a conocer en las redes sociales, solo se trató de una confusión, pues no hay alerta por ese tema.

Fueron situaciones que se prestaron a confusión, la semana pasada una señora marcó a la radio y dijo que le habían robado a su niña, pero luego la maestra explicó la situación y fue un error donde el padre se equivocó de salón al pasar por ella a la escuela.

Otro de los reportes se dio por una señora de la colonia Diana Laura, con la cual ya se platicó pero resultó ser una imprecisión, y expresó “también fue un mal entendido, ella maneja que es un vehículo rojo, una camioneta roja con tubos negros y que iban cuatro personas”.

Sin ahondar más en el tema el funcionario asegura que no hay tema de robo de niños en Durango, pues esos reportes resultaron incorrectos, y no se han atendido denuncias por ese tema. A pesar de no ser ciertos esos reportes, mencionó que se está publicando una campaña en redes sociales, para evitar precisamente que se pueda dar un caso.

Los padres deben cuidar muy bien a sus hijos, no perderlos de vista, llevarlos de la mano. La ciudadanía tiene que estar atenta a que no siempre lo que se comparte en las redes sociales es verdad, por lo que se tiene que verificar.

El hacer caso omiso a la información que se presenta en las redes es un exhorto a la sociedad en general, la ciudadanía debe seguir las cuentas oficiales y quedarse con esa información para que no se empiecen a hacer especulaciones, o se provoque pánico entre la sociedad.

Reiteró que no hay denuncias puntuales, y en el caso de los perfiles que compartan información falsa, dijo que son responsabilidad de la policía cibernética quien estará dándoles ese seguimiento.