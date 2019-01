Congresista demócrata de EE.UU. informa que padece de cáncer de páncreas

Miami, 14 ene (EFE).- El congresista estadounidense Alcee Hastings, que representa un distrito del sur de Florida, anunció hoy que fue diagnosticado con cáncer de páncreas y que está siendo tratado en un centro especializado en Washington.



“Hace poco me diagnosticaron cáncer de páncreas, y en medio de esta noticia traumatizante me pregunté no solo si sobreviviría a esta enfermedad, sino también si afectaría mi capacidad para realizar mis tareas”, manifestó en un comunicado Hasting, de 82 años.



Agregó que ha comenzado el tratamiento y que tiene esperanzas de supervivencia y capacidad para continuar sirviendo a sus electores.



El demócrata representa el Distrito 20, con precintos de mayoría afroamericana en partes de los condados de Broward y Palm Beach, al norte de Miami.



“Estoy convencido de que esta es una batalla por la que vale la pena pelear, y mi vida está definida por batallas en las que vale la pena luchar”, manifestó.



Señaló que en caso de que el cáncer no pueda “ser derrotado”, lo informará.



Precisó que los médicos le han dicho que el avance en el tratamiento del cáncer es evolutivo y que las tasas de éxito continúan aumentando, lo que resulta en una disminución dramática en el número de muertes relacionadas con el cáncer.



El congresista, que asumió en 1993, es ahora el de mayor tiempo sirviendo al estado de Florida tras la derrota en noviembre pasado que sufrió el senador Bill Nelson, que fue reemplazado en la Cámara alta federal por Rick Scott, exgobernador del estado.



El pasado 26 de agosto murió a los 81 años el senador republicano John McCain, excandidato presidencial de su partido en 2008, cuando ganó el expresidente Barack Obama, tras padecer de un tumor cerebral. EFE



