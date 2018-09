Congresista fujimorista denuncia que un colega lo agredió con un cabezazo

Lima, 5 sep (EFE).- El congresista peruano Federico Pariona, del partido fujimorista Fuerza Popular, denunció que su colega de bancada Israel Lazo lo agredió hoy con un cabezazo cuando se encontraban en el Palacio Legislativo.

“No puedo negarlo, sí hubo una agresión por parte del congresista Lazo hacia mi persona”, declaró Pariona al Canal N de televisión, tras lo cual explicó que el altercado se produjo después de que Lazo le reclamara por un incidente que protagonizaron durante un viaje de representación.

Detalló que ambos participaron en una audiencia pública en la localidad selvática de Chanchamayo, en la región central de Junín, donde al parecer Lazo se molestó porque Pariona no le cedió el micrófono para intervenir en la reunión.

“Al parecer lo que me ha reclamado es que en una sesión que tuvimos yo no le he querido dar el micrófono, pero eso es totalmente falso, eso es lo que me ha reclamado. Yo le dije que no es así, él se molestó cuando yo le dije ‘creo que lo estás inventando'”, dijo.

Pariona agregó que tras recibir el cabezazo en la cara decidió no responder a la agresión, pero aseguró que pedirá que el caso sea evaluado durante la próxima reunión de su bancada.

“Yo lo único que esperaría de él, por lo menos, es que sepa reconocer lo que ha hecho”, concluyó.

Tras conocerse el caso, Lazo publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que pidió disculpas a su compañero de partido y dijo que ambos comparten “ideales para el desarrollo” de su región.

“Pido disculpas a mi colega Federico Pariona por los hechos ocurridos, colega con quien comparto ideales para el desarrollo de nuestra región Junín y del Perú”, indicó.

Lazo extendió sus disculpas al Congreso y dijo que espera que el incidente se solucione “al interior” de su grupo parlamentario “por el bien de las comunidades más necesitadas de la selva central”. EFE