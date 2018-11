Congresistas de Perú vuelven de Uruguay tras difundir posturas de caso García

Lima, 24 nov (EFE).- Los congresistas peruanos del Frente Amplio de izquierdas y del Partido Aprista Peruano (PAP) regresaron hoy de Uruguay tras explicar allí sus argumentos por los que el Gobierno uruguayo debe o no conceder el asilo diplomático que solicitó el expresidente peruano Alan García, investigado por el caso Odebrecht.

A su salida del aeropuerto de Lima, el líder del Frente Amplio peruano, Marco Arana, valoró que su reunión con autoridades uruguayas logró disipar “las dudas” que había dejado la carta de García en la que se declaraba un perseguido político y solicitaba el asilo.

“No hay un perseguido político. Lo que hay es un político que ha delinquido”, enfatizó Arana, quien junto a sus compañeros se reunió con sus pares del Frente Amplio uruguayo, fuerza gobernante en el país.

Hubo reuniones con el presidente del Frente Amplio uruguayo, Javier Miranda, y con el presidente de la comisión de relaciones exteriores de la misma coalición, José Bayardi.

Arana indicó que tanto Miranda como Bayardi trasladaron posteriormente las explicaciones y detalles del Frente Amplio peruano al ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y a su subsecretario, Ariel Bergamino.

El líder del Frente Amplio peruano aclaró que no solicitaron directamente reuniones con las autoridades del Gobierno uruguayo para no politizar el caso.

Precisó que las reuniones permitieron que el Ejecutivo uruguayo no tome una decisión precipitada y haga todas las evaluaciones correspondientes.

No obstante, Arana apuntó que la eventual aceptación del asilo implicaría que Uruguay no reconoce que en Perú exista un Estado de derecho y eso facilitaría la fuga de García para que no comparezca ante la Justicia peruana.

Por lo tanto, recomendó al Ejecutivo peruano que en ese caso rompa relaciones diplomáticas, retire al embajador y no conceda el salvoconducto para que García pudiese salir de Perú rumbo a Uruguay.

“Queremos que comparezca ante la Justicia y que no ocurra como la pasada vez”, dijo Arana en referencia al asilo que Colombia le dio a García en 1992 y que impidió procesarlo por enriquecimiento ilícito en su primer mandato presidencial (1985-1990).

Arana recordó que el asilo diplomático no puede concederse para personas que están investigadas por la Justicia y por delitos comunes, como es el caso de García.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario del Partido Aprista, Mauricio Mulder, se mostró seguro de que “un país de una trayectoria democrática tan amplia en Latinoamérica como Uruguay le va a dar el asilo” a García.

Los congresistas apristas, que volvieron de Uruguay en el mismo avión que los del Frente Amplio, mantuvieron reuniones con el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti y con representantes del Partido Colorado y el Partido Blanco, a los que trasladaron “el ambiente linchamiento” que se vive en Perú.

Mulder indicó que en Uruguay detallaron “cómo se está utilizando la prisión preventiva de una manera antidemocrática, que no puede ser una pena anticipada antes del juicio”.

Sin embargo, Alan García no tiene ninguna orden de prisión preventiva, pues la Justicia le impuso el pasado sábado únicamente una restricción de salida de Perú por 18 meses, dado que reside en Madrid desde 2016 y eso no garantizaba su presencia en las distintas diligencias de la investigación.

Aunque García estuvo conforme con la medida en un inicio, a las pocas horas acudió a la residencia del embajador de Uruguay en Lima, donde permanece desde entonces a la espera de se resuelva su pedido de asilo.

Mulder criticó que el Frente Amplio fuera también a Uruguay. “Si los países estuviesen gobernados por ellos, nunca habría democracia. Los del Frente Amplio son comunistas y no quieren la democracia, solo el poder”, dijo el congresista, cuyo partido viró de la centro-izquierda a la derecha populista y liberal con García al mando.

García está investigado por el caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. EFE