Congreso peruano da voto de confianza a reformas impulsadas por el Ejecutivo

Lima, 19 sep (EFE).- El Congreso de Perú aprobó hoy la cuestión de confianza pedida por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, a las políticas de Estado que permitirán la reforma política y de la Judicatura, que debe ser sometida a referéndum.

La decisión fue tomada con los votos a favor de 82 legisladores, 22 en contra y 14 abstenciones.

La resolución indicó que se apoya “los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno sobre la integridad y la lucha contra la corrupción, y el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad”.

Agregó que estas políticas están sustentadas “en cuatro proyectos de ley de reforma constitucional, a fin de que se debatan y aprueben con carácter de urgente” para ser sometidos este año a referéndum, tal como ha exigido el Gobierno del presidente Martín Vizcarra.

El voto de confianza fue otorgado por casi todas las bancadas, incluida la mayoría de legisladores del partido fujimorista Fuerza Popular, aunque el Frente Amplio de izquierdas lo rechazó porque consideró que se debe cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones generales.

Ante la protesta de los legisladores de izquierda en el hemiciclo, el presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry, aseguró que el tema fue acordado previamente por la Junta de Portavoces de las bancadas.

Posteriormente, el portavoz del partido gobernante Peruanos por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta, explicó que el Congreso asumió el compromiso de que las cuatro propuestas de reforma planteadas por el Ejecutivo estén aprobadas como máximo el próximo 4 de octubre para que el 9 de diciembre sean sometidas a referéndum.

El primer ministro se presentó hoy ante el pleno del Congreso para pedir la confianza del Legislativo a los proyectos referidos a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el retorno a la bicameralidad en el Congreso, la no reelección de los legisladores y la financiación de los partidos políticos.

“Si no aprueban (las cuatro reformas), no aprobaron la confianza”, advirtió, en alusión a que la Constitución faculta al Ejecutivo a disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas si dos gabinetes no son ratificados por el Parlamento.

Villanueva subrayó, además, que los proyectos tienen que ser ratificados por la ciudadanía en un referéndum que tiene “plazos definidos” para el 9 de diciembre, fecha “que corresponde a la segunda fecha de las elecciones regionales”.

La decisión de presentar la cuestión de confianza fue anunciada este domingo por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, tras lo cual el Congreso aprobó rápidamente el proyecto de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que fue intervenido en medio de un escándalo de corrupción en la Judicatura.

Sin embargo, las propuestas del Ejecutivo también fueron duramente criticadas por Fuerza Popular e incluso su líder, Keiko Fujimori, afirmó hoy que la verdadera intención era intentar un golpe de Estado, con el cierre del Congreso, algo que ha sido rechazado por el oficialismo. EFE